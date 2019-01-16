«Ростов» оценил Скопинцева в 7 миллионов. Игроком интересуется «Зенит»

Как говорят если есть спрос,то и цена будет соответствующая...Посмотрим чем эти торги закончатся.Глядишь манагеры "национального" достояния (только вот какой нации вопрос) и отступятся.А Дмитрий и в Ростове завсегда востребован.Да и с попаданием в основу у него проблем нет...А будет ли это в Питере одному Семаку известно...
«Ростов» не намерен продавать полузащитника Дмитрия Скопинцева в это трансферное окно, сообщает Sport24.ru.
Изменить позицию клуба относительно планов на 21-летнего хавбека может предложение в размере не менее 7 миллионов евро.
- В текущем сезоне Скопинцев забил один мяч и сделал четыре результативные передачи в 18 играх за «Ростов».
- Игроком интересуется «Зенит».