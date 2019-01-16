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    «Ростов» оценил Скопинцева в 7 миллионов. Игроком интересуется «Зенит»

    «Ростов» не намерен продавать полузащитника Дмитрия Скопинцева в это трансферное окно, сообщает Sport24.ru.

    Изменить позицию клуба относительно планов на 21-летнего хавбека может предложение в размере не менее 7 миллионов евро.

    • В текущем сезоне Скопинцев забил один мяч и сделал четыре результативные передачи в 18 играх за «Ростов».
    • Игроком интересуется «Зенит».

    Источник: Sport24

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    16.01.2019 21:48
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 17 января 2019, 19:48

      Как говорят если есть спрос,то и цена будет соответствующая...Посмотрим чем эти торги закончатся.Глядишь манагеры "национального" достояния (только вот какой нации вопрос) и отступятся.А Дмитрий и в Ростове завсегда востребован.Да и с попаданием в основу у него проблем нет...А будет ли это в Питере одному Семаку известно...

      0
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 17 января 2019, 11:25

      Жалко пацана если уйдет в Зенит, конец карьере.

      2
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      Рейтинг: +429

      sold93 16 января 2019, 22:40

      Доить Зенит, Доить.

      4
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      Рейтинг: +12337

      Вомбат > sold93 16 января 2019, 22:59

      Верить Любому Бреду Про Зенит, Верить.

      -1
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 16 января 2019, 22:29

      вчера по 6 сегодня по 7 завтра 8 до окончания ТО норм. сумма накрутится главное не жадность в повышении цены а умеренность . АППЕТИТ ПРИХОДИТ ВО ВРЕМЯ ЕДЫ

      3
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 16 января 2019, 22:17

      Надо в 77 срочно оценивать!!!

      -1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 16 января 2019, 22:07

      Завтра уже про 10 лямов напишут. Пошла плясать губерния...

      3
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