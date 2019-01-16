Де Йонг нарушил договоренность с «Барселоной». Голландец намерен перейти в «ПСЖ»

Полузащитник «Аякса» Френки де Йонг хочет продолжить карьеру в «ПСЖ», информирует El Mundo Deportivo.

По информации издания, 21-летний хавбек нарушил устную договоренность о переходе следующим летом в «Барселону». Он близок к достижению соглашения с «ПСЖ», который предложил ему более выгодный контракт. Также голландец опасается конкуренции на «Камп Ноу».