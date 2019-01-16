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    Де Йонг нарушил договоренность с «Барселоной». Голландец намерен перейти в «ПСЖ»

    Полузащитник «Аякса» Френки де Йонг хочет продолжить карьеру в «ПСЖ», информирует El Mundo Deportivo.

    По информации издания, 21-летний хавбек нарушил устную договоренность о переходе следующим летом в «Барселону». Он близок к достижению соглашения с «ПСЖ», который предложил ему более выгодный контракт. Также голландец опасается конкуренции на «Камп Ноу».

    • В текущем сезоне де Йонг забил четыре мяча и сделал одну результативную передачу в 27 играх за «Аякс».
    • Transfermarkt оценивает его стоимость в 60 миллионов евро.

    Источник: El Mundo Deportivo

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    16.01.2019 20:04
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +600

      Санёк 17 16 января 2019, 22:50

      Он точно ошибся

      1
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      Рейтинг: +1121

      Alex Flash 16 января 2019, 21:14

      СSучился на бабки шейхов

      1
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    • ...
      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 16 января 2019, 21:05

      если не утка то он дурак.

      2
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      Рейтинг: +905

      VVadic > dinar7777dinar 16 января 2019, 22:28

      Барса как и Реал раскидывается отличными игроками: Мунир, Пако. Заиграть не могут нормально ни Дембеле ни Кутунья. Выжили даже Неймара. Пока Месси в команде - перспективным молодым игрокам там только на банке сидеть.

      0
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      Рейтинг: +457

      Tyler_Stark > VVadic 16 января 2019, 23:11

      Пако не вписался в стиль, Мунир ещё молод, Неймара выжили? Серьезно? Неймар старший сделал все что бы продать сына в Париж испоганив отношение с клубом. Проблемы перспективных игроков в том, что клуб слишком много хочет от них

      1
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > VVadic 17 января 2019, 12:06

      выжили неймара? ну ну !! месси нужно выгнать? ))))) плохо играют дембеле и коутиньо? мунир отличный игрок? мальчик ты хоть о футболе что нибудь знаешь?

      1
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      Рейтинг: +457

      Tyler_Stark > dinar7777dinar 17 января 2019, 13:10

      Похоже он фан Реала или просто очень поверхностный

      1
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 16 января 2019, 20:25

      Со стороны ПСЖ пока не видно никаких действий по продаже дорогих игроков а ведь у команды есть вопросы по ФФП. И купить де Йонга они пока не смогут.

      2
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      Рейтинг: +14263

      Skull_Boy 16 января 2019, 20:19

      Нереальный Алеша, любой адекватный человек, когда ему делает предложение Барса соглашается на переход и тем более не боится конкуренция доказывая это на тренировках, а этот видимо заранее обкакался, как и Неймар и видимо нравится ему играть в болотной лиге, с тем кто и мяч нормально пнуть не может

      7
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      Рейтинг: +411

      Shotlandets86 16 января 2019, 20:19

      Ну и правильно, у Путалоны хавбеков на два состава, да ещё Рабьо на горизонте.

      -1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 16 января 2019, 20:17

      Его право где играть и на каких условиях. Устная договорённость не несёт юридических обязательств. Посмотрим, очередная это "утятина" информационная или де Йонг определился. Но, чтобы его купить ПСЖ надо и продать за большие деньги своих игроков, ФФП там гирями на ногах...

      5
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 16 января 2019, 20:16

      Что туда, что туда, на банку

      0
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      Рейтинг: +1465

      yarik1_78 16 января 2019, 20:12

      Он что,настолько хорош?Не приходилось видеть его игру.

      2
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