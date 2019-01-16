Дюков: «Вижу возможности для развития российского футбола»

Генеральный директор ПАО «Газпром нефть», председатель совета директоров «Зенита» Александр Дюков заявил, что любит футбол и видит возможности для его развития в России.

Сегодня РФС зарегистрировал Дюкова как единственного кандидата на должность главы РФС.

«У меня достаточный управленческий опыт. Я люблю футбол и давно работаю в нем – и на клубном уровне, и в исполкоме РФС. Вижу возможности для развития российского футбола», – сказал Дюков в эфире телеканала «Россия 1».