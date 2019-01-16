Дюков: «Вижу возможности для развития российского футбола»

Выборы без выбора, какое нахрен развитие может быть? Конкуренции в борьбе за пост нет, сиди и мути себе, кофеек попивая и лапшу навешивая.
Генеральный директор ПАО «Газпром нефть», председатель совета директоров «Зенита» Александр Дюков заявил, что любит футбол и видит возможности для его развития в России.
Сегодня РФС зарегистрировал Дюкова как единственного кандидата на должность главы РФС.
«У меня достаточный управленческий опыт. Я люблю футбол и давно работаю в нем – и на клубном уровне, и в исполкоме РФС. Вижу возможности для развития российского футбола», – сказал Дюков в эфире телеканала «Россия 1».
- Формальные выборы президента РФС состоятся 22 февраля на конференции организации.
- В настоящий момент РФС временно руководит Сергей Прядкин.
- В начале декабря пост главы Российского футбольного союза покинул Виталий Мутко.