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    Дюков: «Вижу возможности для развития российского футбола»

    Генеральный директор ПАО «Газпром нефть», председатель совета директоров «Зенита» Александр Дюков заявил, что любит футбол и видит возможности для его развития в России.

    Сегодня РФС зарегистрировал Дюкова как единственного кандидата на должность главы РФС.

    «У меня достаточный управленческий опыт. Я люблю футбол и давно работаю в нем – и на клубном уровне, и в исполкоме РФС. Вижу возможности для развития российского футбола», – сказал Дюков в эфире телеканала «Россия 1».

    • Формальные выборы президента РФС состоятся 22 февраля на конференции организации.
    • В настоящий момент РФС временно руководит Сергей Прядкин.
    • В начале декабря пост главы Российского футбольного союза покинул Виталий Мутко.

    Источник: «Р-Спорт»

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    16.01.2019 18:15
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +1080

      Красный май 16 января 2019, 23:04

      Выборы без выбора, какое нахрен развитие может быть? Конкуренции в борьбе за пост нет, сиди и мути себе, кофеек попивая и лапшу навешивая.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4624

      la verdad 16 января 2019, 20:17

      Чиновники! Перестаньте воровать миллиардами и возможности для развития сами появятся

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 16 января 2019, 19:49

      Хоть один вопрос в этом сезоне закрыт будет,о чемпионе.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 16 января 2019, 19:39

      Реверансы и политкорректность в сторону предшественников это одно. Посмотрим какие будут предприняты шаги в сторону возможного развития российского футбола, а не сытное кормление легионеров нашими клубами. Клубы с финансовыми проблемами, которые в болоте турнирной таблице. Вечно борются за выживаемость, но у всех легионеров легион... Без них не выжить, не дать возможности играть россиянам и свои доморощенным игрокам ? Или на трансферах "легов" легче "пилить" бабки ?...

      4
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      Рейтинг: +495

      Олег Колесов 16 января 2019, 19:32

      Послушал его вью на канале матч тв в 18.20 и пришел к выводу, что ни какого развития Российского футбола не предвидится.Для нашего футбола его предшественники сделали очень много-его слова.Чушь собачья.

      3
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      Рейтинг: +495

      Олег Колесов > Олег Колесов 16 января 2019, 19:34

      Ах да, забыл, и ничего он менять не собирается.

      1
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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 16 января 2019, 19:28

      Бла бла Бла..

      1
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      Рейтинг: +24996

      bset 16 января 2019, 19:26

      Хоть одну возможность и хоть одно планируемое действие назвал. А то пока слишком голословно все звучит. Главное от Мудко независимо работать. А то, если опять он будет решать все вопросы, толку не будет.

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 16 января 2019, 18:45

      никакого развития в российском футболе никогда не будет мы не футбольная страна и никакой Мутко или Дюков ничего не изменят у нас все только и думают не о деле а о том как набить баблом свои карманы

      0
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      Рейтинг: +2951

      Бухбух 16 января 2019, 18:39

      Есть только одна возможность для развития - это отмена лимита на легионеров.

      0
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      Рейтинг: +6011

      GoldPlayFIFARus9 16 января 2019, 18:20

      - Возможности видишь?
      - Не вижу.
      - И я не вижу, а они есть!

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