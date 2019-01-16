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    Буффон: «Перешел в «ПСЖ», чтобы помочь Неймару выиграть «Золотой мяч»

    Голкипер «ПСЖ» Джанлуиджи Буффон рассказал о причинах перехода во французский клуб.

    «Мне всегда нравилось играть с лучшими футболистами. Думаю, что выступал рядом с топ-игроками, хотя понятно, что нельзя играть со всеми лучшими, иначе придется менять команду каждый год.

    Конечно, я хотел бы играть с Криштиану Роналду [Буффон покинул «Ювентус» до того, как клуб купил португальца у «Реала»]. Но я должен сказать: одна из причин, почему я продолжил карьеру, – звонок из «ПСЖ», за который выступают Неймар и Мбаппе.

    Наряду с Месси это лучшие футболисты мира, как и Гризманн. «ПСЖ» преследует высокие цели. И должен сказать, что Неймар и Мбаппе – это две важные причины моего решения [подписать контракт с парижанами].

    Я здесь, чтобы помочь Неймару выиграть «Золотой мяч». У него есть все, чтобы выиграть его хоть дважды. Ему нужно только убедить в этом самого себя», – сказал Буффон.

    • Итальянец перешел в «ПСЖ» из «Ювентуса» летом 2018 года в статусе свободного агента.
    • В этом сезоне игрок, которому 28 января исполнится 41 год, провел за парижан 13 матчей (пять – на ноль) и пропустил восемь голов.

    Источник: Football Italia

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    16.01.2019 17:42
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +1465

      yarik1_78 16 января 2019, 20:15

      Ну тогда для начала отучи его симулировать,а там видно будет.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik 16 января 2019, 20:01

      Так и с Буффонища до Буффёбища недалеко..
      Простатите..ежли кого возмутил...

      2
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    • ...
      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 16 января 2019, 19:18

      Ну ты юморист Буффон

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2951

      Бухбух 16 января 2019, 18:44

      Вообще-то сам Буффон пришел в ПСЖ ради победы в ЛЧ.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +393

      jengais 16 января 2019, 18:35

      Как по мне ПСЖ не тянет сейчас на фаворита ЛЧ, хотя хотелось бы посмотреть на их игру в финале. Но может они себя еще покажут

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 16 января 2019, 17:47

      Интересно каким образом Буффон может помочь Неймару выиграть " Золотой мяч" ? Ребята высокие профи в футболе, но по жизни порой такое несут...

      4
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      Рейтинг: +541

      Владимирыч > Рубик Докоян 16 января 2019, 17:59

      Буффон имеет в виду, что поможет Неймару выиграть ЛЧ. А если при этом Неймар будет регулярно забивать, то его шансы на победу в ЗМ значительно возрастут. Л - логика.

      0
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Владимирыч 16 января 2019, 18:54

      Не могу додумать за Буффона, тем более залезть ему в мозги. Но точно он не может помочь Неймару забивать голы и отучить его падать и "рисовать" эти падения. Он может помочь своей игрой клубу, но шансы у ПСЖ очень не велики в ЛЧ. "Юве", "Барса", Мансити" и "Ливерпуль" имеют больше шансов на успех в этом розыгрыше.

      3
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      Рейтинг: +87

      Антон Спартак 16 января 2019, 17:43

      Походу Буффон ********!!!

      1
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