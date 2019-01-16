Буффон: «Перешел в «ПСЖ», чтобы помочь Неймару выиграть «Золотой мяч»

Голкипер «ПСЖ» Джанлуиджи Буффон рассказал о причинах перехода во французский клуб.

«Мне всегда нравилось играть с лучшими футболистами. Думаю, что выступал рядом с топ-игроками, хотя понятно, что нельзя играть со всеми лучшими, иначе придется менять команду каждый год.

Конечно, я хотел бы играть с Криштиану Роналду [Буффон покинул «Ювентус» до того, как клуб купил португальца у «Реала»]. Но я должен сказать: одна из причин, почему я продолжил карьеру, – звонок из «ПСЖ», за который выступают Неймар и Мбаппе.

Наряду с Месси это лучшие футболисты мира, как и Гризманн. «ПСЖ» преследует высокие цели. И должен сказать, что Неймар и Мбаппе – это две важные причины моего решения [подписать контракт с парижанами].

Я здесь, чтобы помочь Неймару выиграть «Золотой мяч». У него есть все, чтобы выиграть его хоть дважды. Ему нужно только убедить в этом самого себя», – сказал Буффон.