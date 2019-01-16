Карпин – о встрече с дочкой: «Наконец-то!»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин порадовался встрече со своей маленькой дочкой.

«Наконец-то!!!» – пописал специалист фотографию с дочкой на руках в инстаграме.

Дарье четыре месяца. Это дочь Карпина от третьего брака с преподавательницей из Эстонии Дарьей Гордеевой.

У тренера есть две дочери от первого брака – Мария (в феврале исполнится 23 года) и Валерия (в феврале исполнится 18 лет).