Карпин – о встрече с дочкой: «Наконец-то!»

Прикольно средней дочери - Валерия Валерьевна))
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин порадовался встрече со своей маленькой дочкой.
«Наконец-то!!!» – пописал специалист фотографию с дочкой на руках в инстаграме.
Дарье четыре месяца. Это дочь Карпина от третьего брака с преподавательницей из Эстонии Дарьей Гордеевой.
У тренера есть две дочери от первого брака – Мария (в феврале исполнится 23 года) и Валерия (в феврале исполнится 18 лет).
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