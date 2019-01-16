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    Карпин – о встрече с дочкой: «Наконец-то!»

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин порадовался встрече со своей маленькой дочкой.

    «Наконец-то!!!» – пописал специалист фотографию с дочкой на руках в инстаграме.

    Дарье четыре месяца. Это дочь Карпина от третьего брака с преподавательницей из Эстонии Дарьей Гордеевой.

    У тренера есть две дочери от первого брака – Мария (в феврале исполнится 23 года) и Валерия (в феврале исполнится 18 лет).

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Инстаграм Валерия Карпина

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    16.01.2019 16:11
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1637

      Леха из Твери 16 января 2019, 18:46

      Прикольно средней дочери - Валерия Валерьевна))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +9

      Алексей Мизинцев 16 января 2019, 18:23

      Пописал?? :)

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +3754

      Yev 16 января 2019, 17:21

      Видать классику советского кино не смотрел: надо было назвать Гектаром, а то две Дарьи в доме, может возникнуть путаница.

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