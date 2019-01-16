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    Селюк: «Зениту» не помешал бы такой умный и опытный полузащитник, как Яя Туре»

    Футбольный агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы полузащитника Яя Туре, признался, что хотел бы видеть своего клиента в клубе из Санкт-Петербурга.

    «Я бы с удовольствием подписал Яя Туре в «Зенит». И для этого есть причины. Во-первых, питерцы покажут всему миру, что у них нет расовых предубеждений. Во-вторых, опыт Яя бесценен. «Зениту» не помешал бы такой умный, тонко понимающий футбол полузащитник.

    Накануне Яя на канале Sky Sports в качестве эксперта разбирал игру «Ман Сити» с «Вулверхэмптоном». Вы бы послушали, как интересно он говорил! Через пару лет он начнет учиться на тренерских курсах. И из него получится отличный специалист. Но пока он готов играть и делиться своим богатейшим опытом. В том числе – победным, с которым у нынешних лидеров «Зенита» дефицит.

    Да и в РПЛ таких футболистов, как Яя, сейчас не найдешь. Какой там еще Паредес», – сказал Селюк.

    • Туре 35 лет.
    • В данный момент он является свободным агентом.
    • Ранее футболист расторг контракт с «Олимпиакосом», за который выступал с сентября 2018 года.

    Источник: «Советский спорт»

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    16.01.2019 11:43
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    Комментарии30
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 16 января 2019, 22:01

      у нас деревня есть ЯЯ вот туда можешь его пристроить на ПМЖ

      2
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit 16 января 2019, 21:22

      я я натюрлих))) как на рынке-купи памидорка,красивы памидорка))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +7067

      Рубинище 16 января 2019, 20:59

      Всё ЯЯ отработанный материал, никому он не нужен..

      1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 16 января 2019, 16:33

      В " Ленинградец" сватай, может в ПФЛ ещё поиграет. Им уж точно нужны опытные и умные полузащитники...

      4
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      Рейтинг: +1362

      STAFOR13 16 января 2019, 16:15

      Он даже Олимпиакосу не пригодился, а у Зенита уже есть Маркизио с огромной зарплатой, но плохой игрой, пускай в Тамбов сплавляет, как пару своих игроков

      2
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      Рейтинг: +258

      жеха87 > STAFOR13 16 января 2019, 18:21

      Зря на Маркизио гонищь! Когда смотришь на стадионе а не потелеку,то видно что он профи! Прием мяча,пас ,открывания! Промто наиграть связки надо!

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 16 января 2019, 15:26

      Ищейка Селюк с Яя Туре не туда след взял.

      1
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      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik 16 января 2019, 15:25

      Задолбал уже со своим ЯЯЯЯЯЯ!!!!

      2
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      Рейтинг: +317

      Дед Сергей 16 января 2019, 14:50

      Пустые звуки. Яя Туре - овощ второй свежести.

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      Рейтинг: +487

      Alejandrrro 16 января 2019, 14:37

      Он как будто свой IPhone 7 впаривает всем кто попадается на пути)))

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      Рейтинг: +718

      ДВС 16 января 2019, 14:17

      Зачем из Зенита делать клуб "Кому за тридцать"? Селюку пора бы найти перспективных чернышей помоложе, тогда быстро выстроится очередь команд, чтоб доказать свою толерантность и антирасизм. А Яя удачи на тренерском поприще.

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