Селюк: «Зениту» не помешал бы такой умный и опытный полузащитник, как Яя Туре»

Футбольный агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы полузащитника Яя Туре, признался, что хотел бы видеть своего клиента в клубе из Санкт-Петербурга.

«Я бы с удовольствием подписал Яя Туре в «Зенит». И для этого есть причины. Во-первых, питерцы покажут всему миру, что у них нет расовых предубеждений. Во-вторых, опыт Яя бесценен. «Зениту» не помешал бы такой умный, тонко понимающий футбол полузащитник.

Накануне Яя на канале Sky Sports в качестве эксперта разбирал игру «Ман Сити» с «Вулверхэмптоном». Вы бы послушали, как интересно он говорил! Через пару лет он начнет учиться на тренерских курсах. И из него получится отличный специалист. Но пока он готов играть и делиться своим богатейшим опытом. В том числе – победным, с которым у нынешних лидеров «Зенита» дефицит.

Да и в РПЛ таких футболистов, как Яя, сейчас не найдешь. Какой там еще Паредес», – сказал Селюк.