«Бизнес Online»: «Рубин» с июня по октябрь не сможет играть на «Казань Арене»

«Рубин» не сможет играть на своем домашнем стадионе с июня по октябрь. Об этом сообщает «Бизнес Online».

С 1 июня стадион начнут готовить к соревнованиям WorldSkills. Они пройдут в Казани с 21 по 27 августа.

По информации издания, на поле установят конструкцию, которая может повредить газон. Ожидается, что «Рубин» сможет вернуться на стадион не раньше октября. На восстановление поля может потребоваться от 40 до 100 миллионов рублей.

С июня по октябрь казанский клуб будет играть на «Центральном».

WorldSkills – это соревнования профессионального мастерства. Они проводятся в шести категориях: строительной сфере, IT-технологиях, промышленном производстве, обслуживании гражданского транспорта, сфере услуг, творчестве и дизайне.