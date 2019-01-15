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    «Бизнес Online»: «Рубин» с июня по октябрь не сможет играть на «Казань Арене»

    «Рубин» не сможет играть на своем домашнем стадионе с июня по октябрь. Об этом сообщает «Бизнес Online».

    С 1 июня стадион начнут готовить к соревнованиям WorldSkills. Они пройдут в Казани с 21 по 27 августа.

    По информации издания, на поле установят конструкцию, которая может повредить газон. Ожидается, что «Рубин» сможет вернуться на стадион не раньше октября. На восстановление поля может потребоваться от 40 до 100 миллионов рублей.

    С июня по октябрь казанский клуб будет играть на «Центральном».

    WorldSkills – это соревнования профессионального мастерства. Они проводятся в шести категориях: строительной сфере, IT-технологиях, промышленном производстве, обслуживании гражданского транспорта, сфере услуг, творчестве и дизайне.

    Источник: «Бизнес Online»

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    15.01.2019 22:50
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +851

      FaTeK1945ru 16 января 2019, 12:08

      ...вот где деньжищи!!! А вы говорите о каком-то футболе...

      0
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      Рейтинг: +5474

      Дядя Серёжа > FaTeK1945ru 16 января 2019, 12:41

      Не надо мелочиться...
      А мы в ледовом двоце не находим 50 тыщ для Хладона. Лёд плавится.

      0
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 16 января 2019, 11:44

      Да там вообще можно ипподром устроить ,никто и не заметит.

      2
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      Рейтинг: +829

      Spinorr 16 января 2019, 10:11

      Все эти мероприятия вполне могли бы провести на Центральном. Там и вид на Кремль, и метро, и центр рядом, людям удобно добираться.
      Но ложи для чиновников значительно удобней на Казань Арене.
      А те кто купил абонемент на Казань Арену переживут как нибудь.

      3
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      Рейтинг: +546

      Всем привет, я тут время 16 января 2019, 09:53

      Восстановление газона 40-100 миллионов рублей??? это как? опять бюджетные деньги пилим?

      2
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      Рейтинг: +7153

      владимир миронов > Всем привет, я тут время 16 января 2019, 10:50

      А как же! "Жванецкий".

      4
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      Рейтинг: +24996

      bset 16 января 2019, 08:06

      Странно очень. Постоянно отжимают стадион. Может стоит выбирать другую арену, либо построить новую? Конечно, здорово, что столько разнообразных мероприятий принимает Казань. Но представить, что у английского клуба заберут на несколько месяцев стадион в разгар сезона, я не могу...

      3
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > bset 16 января 2019, 08:25

      Ничего странного, если знать кому принадлежит стадион "Казань-Арена" и для чего она предназначена, и какие там уже проводились соревнования и мероприятия.

      3
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      Рейтинг: +6011

      GoldPlayFIFARus9 15 января 2019, 23:02

      Не большая потеря, один фиг там ходит по 5-7 тысяч

      4
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      Рейтинг: +2420

      zritelx > GoldPlayFIFARus9 16 января 2019, 07:42

      Все правильно , зачем такой стадион для 7 тысяч.

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