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    Тер Стеген: «Барселона» хочет выиграть все титулы. Предпочтений нет»

    Голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Стеген прокомментировал результат матча 19-го тура Примеры против «Эйбара» (3:0).

    «Самое важное – обороняться на высоком уровне. С этим качеством мы можем бороться за все. Мы восстановили нашу защиту.

    Лангле был очень надежен, вы сами могли это увидеть. Его игра дает стабильность. Мы также рассчитываем на Умтити, который скоро вернется после травмы.

    Титулы? Нет предпочтений, мы хотим выигрывать все», – сказал тер Стеген.

    • «Барселона» занимает первую строчку в турнирной таблице Примеры с 43 очками.
    • В 1/8 финала Лиги чемпионов каталонский клуб сыграет с «Лионом».
    • В четверг «Барселона» сыграет в ответном матче 1/8 финала Кубка Испании с «Леванте». Первый матч каталонцы проиграли 1:2.

    Источник: Marca

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    15.01.2019 21:45
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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 16 января 2019, 11:28

      Такие задачи и надо ставить. Барселона сейчас на ходу.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +600

      Санёк 17 15 января 2019, 22:41

      Да ладно,это так легко?ну удачи Каталония,вы за одно лч берите, а то стыдно как то,вам вся планета болеет

      1
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    • ...
      Рейтинг: +14263

      Skull_Boy 15 января 2019, 21:58

      Да простая практика топ клуба выиграть все и вся

      6
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