Тер Стеген: «Барселона» хочет выиграть все титулы. Предпочтений нет»

Голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Стеген прокомментировал результат матча 19-го тура Примеры против «Эйбара» (3:0).

«Самое важное – обороняться на высоком уровне. С этим качеством мы можем бороться за все. Мы восстановили нашу защиту.

Лангле был очень надежен, вы сами могли это увидеть. Его игра дает стабильность. Мы также рассчитываем на Умтити, который скоро вернется после травмы.

Титулы? Нет предпочтений, мы хотим выигрывать все», – сказал тер Стеген.