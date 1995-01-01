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    Моуринью: «Для меня честь быть тренером, который сделал Чеха основным вратарем в АПЛ»

    Бывший главный тренер «Челси» Жозе Моуринью поделился мнением о решении вратаря «Арсенала» Петра Чеха завершить карьеру в конце сезона.

    «Для меня честь быть тренером, который сделал его основным вратарем в АПЛ в таком раннем возрасте.

    С того дня все началось. Его показатели, выступления, сухие матчи, титулы и профессионализм. Это большая потеря для футбола, но историю не стереть. Поздравляю с такой потрясающей карьерой», – сказал Моуринью.

    • Чех и Моуринью знакомы по работе в «Челси».
    • Вратарь переехал в Англию в 2004 году.

    Шлем спас карьеру Чеха. Вратарь не снимает его даже в FIFA

    Источник: Sky Sports

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1197

      SIRIUS 2002 8 минут назад

      Петр Чех уже легенда футбола!

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