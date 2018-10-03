Шлем спас карьеру Чеха. Вратарь не снимает его даже в FIFA

А его обидчика проклинают до сих пор.

14 октября – памятный день для Петра Чеха, хотя праздновать ему нечего, а события того вечера лучше никогда не вспоминать. Тогда, в 2006-м, во время матча «Рединг» – «Челси» ему в голову коленом влетел вингер хозяев Стивен Хант. На замену Чеху вышел Карло Кудичини, но позже его вырубил Ибрахима Сонко. В ворота пришлось встать Джону Терри. «Челси» добыл победу 1:0 благодаря автоголу, фанаты «синих» проклинали Ханта и Сонко, угрожая убить их, но обо всем этом Чех узнал гораздо позже. Повезло, что вообще узнал.

Он не видел улыбку Ханта, который и не подозревал, что случилось нечто страшное. Он не слышал, как ругался Жозе Моуринью из-за того, что его, Чеха, полчаса не могла забрать скорая помощь. И лишь потом ему рассказали, как той же ночью во время сложнейшей операции из его головы извлекли крупные осколки кости, а оставшиеся – скрепили металлическими пластинами. Ужасающие подробности несколько лет назад описывал bleacherreport.com.

«Некоторые писали обо мне так, будто бы я – убийца, – жаловался Хант. – Жалею ли я, что пошел в отбор? Нет. Потому что не чувствую, что должен жалеть из-за этого. Хотел бы я, чтобы столкновения не случилось? Конечно же, да, и я думал об этом много раз. Я написал Чеху письмо с наилучшими пожеланиями. Каждый раз, как мы пересекались, он вел себя как джентльмен».

Помимо письма от Ханта Чех получал вал сообщений от поклонников с пожеланиями скорейшего выздоровления. У него жутко болела голова, ему говорили, что не остаться инвалидом после такого столкновения – гигантская удача, а про игру в футбол пока лучше вообще не рассуждать. Чех злился, упрямился, но понемногу восстанавливался и сумел вернуться на поле, но с одним условием – его голова должна быть плотно закрыта шлемом. Старший дизайнер adidas провел 3D-сканирование головы вратаря и трижды консультировался с ним и врачами. Сошлись на шлеме с использованием специальной пены, которая удерживает удары, но в нем была плохая слышимость. «Уши закрыты плотно, но врачи не дают мне его снимать», – говорил Чех. А еще доктора рекомендовали ему долечиться до конца сезона, но голкипер и слышать об этом не хотел. Уже в январе он занял место в воротах «Челси» и никого туда ни пускал долгие годы.

Хант продолжал играть за «Рединг», потом сменил его на «Вулверхэмптон», затем играл в «Халле», после чего рухнул в «Ипсвич» и закончил карьеру в «Ковентри». Яркое воспоминание – поездка со сборной Ирландии на Евро-2012, но там команда все проиграла, а Хант ни разу не появился на поле. Он стал агентом, вел колонку в Irish Independent и потихоньку уходил из разума людей, желавших разорвать его на куски после того памятного матча. Хотя на «Стэмфорд Бридж» его освистывают в любом качестве.

Выглядит как милая футбольная сказочка: злодей порубился в низших лигах, тихо сдулся и пропал в безвестности, тогда как пострадавший выиграл еще больше, чем до этого, попутно размахивая трофеями еврокубков и коллекционируя личные награды. На деле же все гораздо проще: обычный средний футболист спокойно встретил окончание карьеры, тогда как талантливый голкипер вернулся туда, где и находился раньше, – во вратарскую элиту. Только стал там еще круче.

У Чеха 18 титулов, среди которых оба еврокубка и четыре английских чемпионства. Он недобрал лишь шесть матчей до числа «500» в составе «Челси», отыграл более сотни за «Арсенал», где на его «вражеское» прошлое не обращают никакого внимания, а еще сотворил рекорд по сухим играм. Он съездил еще на три чемпионата Европы со сборной Чехии, попутно установив рекорд по количеству матчей за нее, который побьют еще очень не скоро. Ну а шлем – уже давно неотъемлемая часть экипировки вратаря. Как выглядит Чех без шлема – многие из нас вспомнят далеко не сразу.

В симуляторе FIFA 19 даже появился такой баг – Чех даже на переговорах о контракте был прорисован в шлеме. Но опять-таки, мы вполне могли бы его представить именно таким. Чех же по-доброму посмеялся над ошибкой программистов, а те исправились. Что ж, так и правда лучше:

text text text Публикация от text (@ohmygoal) 3 Окт 2018 в 7:00 PDT

Травма головы никак не помешала Петру Чеху заниматься своим еще одним любимым делом – игрой на барабанах. Пять лет назад он даже сыграл в компании Роджера Тэйлора – знаменитого ударника группы Queen. Успех? Еще какой.

А вот таким Чеха вряд ли кто-то помнит. Так он выглядел еще в прошлом веке, начиная карьеру в чешском «Хмеле». В те времена, когда Кубок УЕФА выигрывал турецкий «Галатасарай», до финала ЛЧ добиралась команда калибра «Валенсии», а покупка «Интером» Кристиана Вьери 49 миллионов евро казалась рекордом на века. А Чех тогда уже играл в футбол. Он еще застал ту эпоху.

A brilliant picture of a young Petr Cech at FK Chmel Blšany. pic.twitter.com/edQ3f7zWBe — 90s Football (@90sfootball) 15 января 2019 г.

Карьера Чеха – пример стойкости, трудолюбия и дисциплины. Он не сломался, когда было невыносимо терпеть, не побоялся, когда было непросто решиться. Чех – олицетворение современной футбольной жизни, где даже в очень сложной ситуации есть выход: технологии помогут, но характер важнее всего. Шлем помогал все эти 12 лет. Но без своего характера Чех мог закончить как Хант.

О завершении карьеры Петр Чех объявил только лишь сегодня, закончится она в конце сезона. Одним культовым игроком в футболе станет меньше, но это та история, когда сожалеть не нужно. Ведь в ней победила жизнь.