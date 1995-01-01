Селюк: «Манчестер Сити» побеждал, когда Туре играл. «Сити» побеждает, когда Туре комментирует»

Футбольный агент Дмитрий Селюк высказал мнение о работе комментатором экс-полузащитника «Манчестер Сити» Яя Туре.

Ивуариец принял участие в репортаже матча 22-го тура АПЛ, в котором «Сити» дома обыграли «Вулверхэмптон» со счетом 3:0.

«Манчестер Сити» побеждал, когда Туре играл. «Сити» побеждает, когда Туре комментирует.

Отличная работа, Яя! Ты лучший не только на футбольном поле, но и на ТВ», – написал Селюк в твиттере.