Селюк: «Манчестер Сити» побеждал, когда Туре играл. «Сити» побеждает, когда Туре комментирует»

Блевать охота от новостей про обезьяну и селюка
Футбольный агент Дмитрий Селюк высказал мнение о работе комментатором экс-полузащитника «Манчестер Сити» Яя Туре.
Ивуариец принял участие в репортаже матча 22-го тура АПЛ, в котором «Сити» дома обыграли «Вулверхэмптон» со счетом 3:0.
«Манчестер Сити» побеждал, когда Туре играл. «Сити» побеждает, когда Туре комментирует.
Отличная работа, Яя! Ты лучший не только на футбольном поле, но и на ТВ», – написал Селюк в твиттере.
- Туре выступал за английский клуб с 2008 по 2018 год.
- После 22-х туров «Манчестер Сити» набрал 53 очка и занимает второе место в таблице, отставая от «Ливерпуля» на четыре балла.