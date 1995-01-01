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    Селюк: «Манчестер Сити» побеждал, когда Туре играл. «Сити» побеждает, когда Туре комментирует»

    Футбольный агент Дмитрий Селюк высказал мнение о работе комментатором экс-полузащитника «Манчестер Сити» Яя Туре.

    Ивуариец принял участие в репортаже матча 22-го тура АПЛ, в котором «Сити» дома обыграли «Вулверхэмптон» со счетом 3:0.

    «Манчестер Сити» побеждал, когда Туре играл. «Сити» побеждает, когда Туре комментирует.

    Отличная работа, Яя! Ты лучший не только на футбольном поле, но и на ТВ», – написал Селюк в твиттере.

    • Туре выступал за английский клуб с 2008 по 2018 год.
    • После 22-х туров «Манчестер Сити» набрал 53 очка и занимает второе место в таблице, отставая от «Ливерпуля» на четыре балла.

    Источник: Твиттер Дмитрия Селюка

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +961

      омск55 26 минут назад

      Блевать охота от новостей про обезьяну и селюка

      0
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    • ...
      Рейтинг: +496

      Alex Flash 41 минуту назад

      А ещё лучше и спокойнее, когда ты держишь рот плотно закрытым

      0
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    • ...
      Рейтинг: -2614

      gosproektikabinet 1 час назад

      бред у него и каборе когда только играл побеждали

      0
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