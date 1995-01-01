Семин – об участии в Кубке «Матч Премьер»: «Рубка по-любому будет серьезная»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился ожиданиями от Кубка «Матч Премьер».

«Когда предложение только поступило, я тоже изначально не был уверен, что это правильно. Поэтому мы поставили одно условие: начать сбор там же, в Катаре, и готовиться к турниру на месте определенное количество времени. И в этой ситуации я не вижу принципиальной разницы между тем, где проводить сбор, никаких проблем. В любом случае концовка месяца всегда проходит с товарищескими матчами, тут они тоже будут. Только соперники сильнее, чем обычно. И, наверное, не все футболисты будут в состоянии играть 90 минут. Но мы будем ориентироваться и танцевать от своих кондиций и пользы для того, чтобы начать чемпионат.

Рубка в турнире по-любому будет серьезная! Независимо от того, кто выйдет на поле в составах команд. Принципиальные же соперники: «Зенит», «Спартак», «Ростов». Все будет на высоком уровне. Другое дело, что мастерство игроков в этих матчах будет сильно зависеть от их кондиций», — сказал Семин.