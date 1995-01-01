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    Семин – об участии в Кубке «Матч Премьер»: «Рубка по-любому будет серьезная»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился ожиданиями от Кубка «Матч Премьер».

    «Когда предложение только поступило, я тоже изначально не был уверен, что это правильно. Поэтому мы поставили одно условие: начать сбор там же, в Катаре, и готовиться к турниру на месте определенное количество времени. И в этой ситуации я не вижу принципиальной разницы между тем, где проводить сбор, никаких проблем. В любом случае концовка месяца всегда проходит с товарищескими матчами, тут они тоже будут. Только соперники сильнее, чем обычно. И, наверное, не все футболисты будут в состоянии играть 90 минут. Но мы будем ориентироваться и танцевать от своих кондиций и пользы для того, чтобы начать чемпионат.

    Рубка в турнире по-любому будет серьезная! Независимо от того, кто выйдет на поле в составах команд. Принципиальные же соперники: «Зенит», «Спартак», «Ростов». Все будет на высоком уровне. Другое дело, что мастерство игроков в этих матчах будет сильно зависеть от их кондиций», — сказал Семин.

    • Кубок «Матч Премьер» будет проходить в конце января в Катаре.
    • В турнире примут участие «Локомотив», «Спартак», «Зенит» и «Ростов».

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 11:26
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2520

      vgarakh 19 минут назад

      Главный претендент на победу- это Ростов, без всяких сомнений.

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