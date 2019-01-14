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    Маркизио: «Cильно удивлен тому, как Санкт-Петербург изменился зимой. Никогда не видел столько снега»

    Полузащитник «Зенита» Клаудио Маркизио поделился впечатлениями от отпуска.

    – Клаудио, как прошел ваш отпуск?

    – На Рождество я поехал в Турин вместе с семьей. А после мы отправились в теплые края, где почти все время провели на пляже. Старался посвящать все время детям — играл с ними каждый день. Ну, а теперь снова настало время футбола и усердной работы.

    – Рождество очень важный праздник для всех итальянцев. Что вы подарили своим близким?

    – Да, это важный праздник, но он важен не подарками, а традициями, поэтому детям я подарил футболки и мяч, а жене — небольшой аксессуар.

    – А они вам подарили что-то?

    – Нет, потому что, как я уже сказал, подарки на Рождество — не главное.

    – В 2018-м у вас в Петербурге была насыщенная культурная программа – вы были в Эрмитаже и в Русском музее. План мероприятий на 2019-й уже составили?

    – Знаете, я прилетел в Петербург только вчера и был очень сильно удивлен тому, как город изменился зимой. Никогда не видел столько снега, все вокруг замерзло, это просто какое-то волшебство! Поэтому для начала я просто буду наслаждаться этой красотой, а потом – посмотрим.

    • Маркизио перешел в «Зенит» из «Ювентуса» в сентябре 2018 года.
    • В этом сезоне 32-летний итальянец провел 14 матчей, в которых забил два гола.

    Источник: Официальный сайт «Зенита»

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    Сегодня, 09:52
    Комментарии4
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      Рейтинг: +3014

      APchelov 6 минут назад

      Редкий случай. Итальяшке нравится снежная зима!

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      Рейтинг: +1601

      diadushka 26 минут назад

      Наверняка он много в каких северных городах бывал за свою жизнь и снег, разумеется, тоже видел! Просто в Питере его наверно не убирают, вот он и удивился количеству снега! А из политкорректности назвал бездарность коммунальных служб "волшебством")))

      1
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      Рейтинг: +1364

      Evgeni1952 1 час назад

      Нужно тебя в солнечный Магадан свозить.

      0
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      Рейтинг: +1749

      Агасфер 1 час назад

      С заносчивостью римского патриция он думал,что видел и знает про жизнь всё.

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