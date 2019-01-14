Маркизио: «Cильно удивлен тому, как Санкт-Петербург изменился зимой. Никогда не видел столько снега»

Полузащитник «Зенита» Клаудио Маркизио поделился впечатлениями от отпуска.

– Клаудио, как прошел ваш отпуск?

– На Рождество я поехал в Турин вместе с семьей. А после мы отправились в теплые края, где почти все время провели на пляже. Старался посвящать все время детям — играл с ними каждый день. Ну, а теперь снова настало время футбола и усердной работы.

– Рождество очень важный праздник для всех итальянцев. Что вы подарили своим близким?

– Да, это важный праздник, но он важен не подарками, а традициями, поэтому детям я подарил футболки и мяч, а жене — небольшой аксессуар.

– А они вам подарили что-то?

– Нет, потому что, как я уже сказал, подарки на Рождество — не главное.

– В 2018-м у вас в Петербурге была насыщенная культурная программа – вы были в Эрмитаже и в Русском музее. План мероприятий на 2019-й уже составили?

– Знаете, я прилетел в Петербург только вчера и был очень сильно удивлен тому, как город изменился зимой. Никогда не видел столько снега, все вокруг замерзло, это просто какое-то волшебство! Поэтому для начала я просто буду наслаждаться этой красотой, а потом – посмотрим.