Агент Зинченко: «Предложение «Зенита» было во много раз больше, чем у «Манчестер Сити»

Алан Прудников, агент полузащитника «Манчестер Сити» Александра Зинченко подтвердил, что украинский футболист имел предложение от «Зенита», когда выступал за «Уфу».

– «Зенит» предлагал большие деньги «Уфе». Я знаю, что Шамиль Газизов лоббировал, чтобы вы перешли в «Зенит». Это правда?

– Нет, уговоров не было. Это был просто один из вариантов. Думаю, у Шамиля на тот момент лежало много предложений. «Зенит» – это топ-клуб. Его предложение было во много раз больше, чем у «Манчестер Сити», – сказал агент.