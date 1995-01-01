Агент Зинченко: «Предложение «Зенита» было во много раз больше, чем у «Манчестер Сити»

Алан Прудников, агент полузащитника «Манчестер Сити» Александра Зинченко подтвердил, что украинский футболист имел предложение от «Зенита», когда выступал за «Уфу».
– «Зенит» предлагал большие деньги «Уфе». Я знаю, что Шамиль Газизов лоббировал, чтобы вы перешли в «Зенит». Это правда?
– Нет, уговоров не было. Это был просто один из вариантов. Думаю, у Шамиля на тот момент лежало много предложений. «Зенит» – это топ-клуб. Его предложение было во много раз больше, чем у «Манчестер Сити», – сказал агент.
- Зинченко играл за «Уфу» с 2015 по 2016 год, провел в составе команды 31 матч и забил два гола.
- В этом сезоне 22-летний хавбек провел 11 матчей, в которых сделал две результативные передачи.
- Контракт Зинченко с «Сити» рассчитан до лета 2020 года.