Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: знаете ли вы прозвище Кокорина, Златана и других игроков Евро-2016
    Тест: знаете ли вы прозвище Кокорина, Златана и других игроков Евро-2016
    2 Тест, который не пройти с первого раза: знаете ли вы игроков РФПЛ?
    Тест, который не пройти с первого раза: знаете ли вы игроков РФПЛ?
    3 Тест: с какой командой не работал тренер?
    Тест: с какой командой не работал тренер?

    Агент Зинченко: «Предложение «Зенита» было во много раз больше, чем у «Манчестер Сити»

    Алан Прудников, агент полузащитника «Манчестер Сити» Александра Зинченко подтвердил, что украинский футболист имел предложение от «Зенита», когда выступал за «Уфу».

    – «Зенит» предлагал большие деньги «Уфе». Я знаю, что Шамиль Газизов лоббировал, чтобы вы перешли в «Зенит». Это правда?

    – Нет, уговоров не было. Это был просто один из вариантов. Думаю, у Шамиля на тот момент лежало много предложений. «Зенит» – это топ-клуб. Его предложение было во много раз больше, чем у «Манчестер Сити», – сказал агент.

    • Зинченко играл за «Уфу» с 2015 по 2016 год, провел в составе команды 31 матч и забил два гола.
    • В этом сезоне 22-летний хавбек провел 11 матчей, в которых сделал две результативные передачи.
    • Контракт Зинченко с «Сити» рассчитан до лета 2020 года.

    Источник: Канал «КраСава» в ютубе

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:37
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106803
    #2
    Chernyi Lis
    79032
    #3
    Zenit-84
    77058
    #4
    Андрей Ермошин
    69241
    #5
    klifS
    64214
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru