Геркус: «Семин – не враг. Я многому у него научился»

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус рассказал о своих взаимоотношениях с главным тренером команды Юрием Семиным.

– В своем заявлении вы поблагодарили Семина. Но за что? Вы ведь его ненавидите!

– Господь с вами. Никто от меня никогда ничего подобного не слышал. Откуда взялось такое мнение, мне непонятно. Мы до какого момента спорили, потом перестали – когда поняли, что наши позиции не сближаются. Взгляды на футбол у нас очень разные. Тем не менее, нам удалось выработать взаимодействие, пусть и непростое, при котором клуб шел вперед и добился очень многого. По-человечески уважаю Юрия Павловича, отношусь к нему позитивно. Да, с его взглядами на футбол я не согласен, но это не делает нас врагами. Время покажет.

– Так за что вы его поблагодарили? Вы сказали, что он вам многое дал, что именно? Что враг может дать?

– Юрий Павлович – не враг. Он даже не оппонент. Он – коллега, с которым у нас разные взгляды на развитие клуба. Однако мы двигались вперед вместе. И могли бы и дальше двигаться вместе. Глобальных разночтений между нами не было. Чему благодарен? У Юрия Павловича есть, чему поучиться. Как он держится, как взаимодействует с командой, как общается, как работает с прессой. Я многому научился.