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    Геркус: «Семин – не враг. Я многому у него научился»

    Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус рассказал о своих взаимоотношениях с главным тренером команды Юрием Семиным.

    – В своем заявлении вы поблагодарили Семина. Но за что? Вы ведь его ненавидите!

    – Господь с вами. Никто от меня никогда ничего подобного не слышал. Откуда взялось такое мнение, мне непонятно. Мы до какого момента спорили, потом перестали – когда поняли, что наши позиции не сближаются. Взгляды на футбол у нас очень разные. Тем не менее, нам удалось выработать взаимодействие, пусть и непростое, при котором клуб шел вперед и добился очень многого. По-человечески уважаю Юрия Павловича, отношусь к нему позитивно. Да, с его взглядами на футбол я не согласен, но это не делает нас врагами. Время покажет.

    – Так за что вы его поблагодарили? Вы сказали, что он вам многое дал, что именно? Что враг может дать?

    – Юрий Павлович – не враг. Он даже не оппонент. Он – коллега, с которым у нас разные взгляды на развитие клуба. Однако мы двигались вперед вместе. И могли бы и дальше двигаться вместе. Глобальных разночтений между нами не было. Чему благодарен? У Юрия Павловича есть, чему поучиться. Как он держится, как взаимодействует с командой, как общается, как работает с прессой. Я многому научился.

    • Геркус работал в «Локомотиве» с 2016 по 2018 год.
    • При нем и Семине клуб выиграл чемпионат России.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +2002

      nemolod 3 минуты назад

      Можно гендиректором поставить самого опытного просто выдающегося спеца,однако результат выдает главный тренер и его игроки,поэтому просто смешно говорить о движении вместе-это созвучно выражению МЫ ПАХАЛИ!

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      Рейтинг: +9181

      bset 11 минут назад

      Приятно, когда у людей с разными взглядами такое взаимоотношение. И даже после увольнения, когда, казалось бы, можно друг друга грязью спокойно поливать, так достойно на все отвечает. Все-таки хороший специалист. И приглашением Семина, и чемпионством он это показал.

      0
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      Рейтинг: +46031

      Рубик Докоян 23 минуты назад

      Финансист и футбольный до мозга человек коллеги. Хорошо, что вы, блин, не хирурги... Осталось ещё Палычу сказать, что он с министром финансов коллеги...

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      Рейтинг: +9181

      bset > Рубик Докоян 13 минут назад

      А сотрудница Сбербанка, выдающая кредиты, и специалист IT-отдела того же банка не коллеги?

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      Рейтинг: +46031

      Рубик Докоян > bset 8 минут назад

      Можно работать в одной конторе, но не быть коллегами. Там и уборщицы работают тоже. Он же говоря, что коллеги считает себя футбольным специалистом и у них разные взгляды с Палычем на футбол. Я не знаю какие у Палыча взгляды на финансовую политику. Но он всегда говорит, что его прерогатива это тренировки, определения состава на игру и в трансферной политике за ним приоритет. А финансы и покупка за сколько решает совет директоров. Он на бюджет клуб не влияет и не вмешивается.

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