Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: кто круче – ЦСКА или «Зенит»?
    Тест: кто круче – ЦСКА или «Зенит»?
    2 Тест: помните ли вы, на кого тратился богатый «Анжи»?
    Тест: помните ли вы, на кого тратился богатый «Анжи»?
    3 Тест: помните ли вы Евро-2012?
    Тест: помните ли вы Евро-2012?

    Кавани допустил, что может завершить карьеру в «ПСЖ»

    Нападающий «ПСЖ» Эдинсон Кавани рассказал о своих планах на будущее.

    Контракт 31-летнего уругвайца с парижанами истекает летом 2020 года.

    «Мы еще не обсуждали продление контракта. Будет хорошо, если клуб захочет обсудить со мной новый контракт. Если нет, то ничего страшного не произойдет. Это жизнь.

    Хотел бы доработать до конца свой контракт и, возможно, завершить карьеру», – заявил Кавани.

    • Кавани выступает за «ПСЖ» с 2013 года.
    • В этом сезоне форвард забил 11 голов в 12 матчах Лиги 1.
    • Ранее сообщалось, что игрок может вернуться в «Наполи».

    Источник: le Parisien

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 08:27
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106803
    #2
    Chernyi Lis
    79032
    #3
    Zenit-84
    77058
    #4
    Андрей Ермошин
    69241
    #5
    klifS
    64214
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru