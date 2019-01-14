Кавани допустил, что может завершить карьеру в «ПСЖ»

Нападающий «ПСЖ» Эдинсон Кавани рассказал о своих планах на будущее.

Контракт 31-летнего уругвайца с парижанами истекает летом 2020 года.

«Мы еще не обсуждали продление контракта. Будет хорошо, если клуб захочет обсудить со мной новый контракт. Если нет, то ничего страшного не произойдет. Это жизнь.

Хотел бы доработать до конца свой контракт и, возможно, завершить карьеру», – заявил Кавани.