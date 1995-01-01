Зинченко: «Почему не перешел в «Зенит»? Я просто выбрал футбол»

Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко рассказал, почему не перешел в «Зенит». Украинский футболист имел предложение от петербургского клуба во время выступлений за «Уфу».

– Почему ты не перешел в «Зенит»?

– Во-первых, я всегда мечтал играть в Европе. Здесь совершенно другой уровень. Когда я сюда пришел, я это понял. Я просто выбрал футбол и осуществил свою мечту.