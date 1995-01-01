Зинченко: «Почему не перешел в «Зенит»? Я просто выбрал футбол»

– Почему ты не перешел в «Зенит»?
– Во-первых, я всегда мечтал полировать скамейку в Европе. Здесь совершенно другой уровень. Когда я сюда пришел, я это понял. Уровень игроков на скамейке запасных повыше.
Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко рассказал, почему не перешел в «Зенит». Украинский футболист имел предложение от петербургского клуба во время выступлений за «Уфу».
– Почему ты не перешел в «Зенит»?
– Во-первых, я всегда мечтал играть в Европе. Здесь совершенно другой уровень. Когда я сюда пришел, я это понял. Я просто выбрал футбол и осуществил свою мечту.
- Зинченко играл за «Уфу» с 2015 по 2016 год и провел в составе команды 31 матч, забив два гола.
- В этом сезоне 22-летний хавбек провел 11 матчей, в которых сделал две результативные передачи.
- Контракт Зинченко с «Сити» рассчитан до лета 2020 года.