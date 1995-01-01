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    Зинченко: «Почему не перешел в «Зенит»? Я просто выбрал футбол»

    Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко рассказал, почему не перешел в «Зенит». Украинский футболист имел предложение от петербургского клуба во время выступлений за «Уфу».

    – Почему ты не перешел в «Зенит»?

    – Во-первых, я всегда мечтал играть в Европе. Здесь совершенно другой уровень. Когда я сюда пришел, я это понял. Я просто выбрал футбол и осуществил свою мечту.

    • Зинченко играл за «Уфу» с 2015 по 2016 год и провел в составе команды 31 матч, забив два гола.
    • В этом сезоне 22-летний хавбек провел 11 матчей, в которых сделал две результативные передачи.
    • Контракт Зинченко с «Сити» рассчитан до лета 2020 года.

    Источник: Канал «КраСава» в ютубе

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    Комментарии7
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      Рейтинг: +273

      DMитрий 19 минут назад

      – Почему ты не перешел в «Зенит»?
      – Во-первых, я всегда мечтал полировать скамейку в Европе. Здесь совершенно другой уровень. Когда я сюда пришел, я это понял. Уровень игроков на скамейке запасных повыше.

      -1
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      Рейтинг: +9181

      bset 58 минут назад

      Такого футболиста упустили... И даже не попытались себе в сборную переманить...

      2
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      Рейтинг: +190

      Drapik > bset 36 минут назад

      Предлагали, отказался.

      1
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      Рейтинг: +9181

      bset > Drapik 12 минут назад

      По-моему ему уже поздно предложили и он мыслями был в украинской сборной.

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      Рейтинг: +401

      Леха из Твери 1 час назад

      Парень конкретно дал понять, что футбол и РФПЛ - разные вещи.

      2
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      Рейтинг: +2679

      ЮНик 1 час назад

      Как здорово, что даже среди футболистов есть люди, которые считают, что деньги, бабы, кабаки, бухло, крутые тачки - это не самое главное в их жизни! Они выбирают ФУТБОЛ!

      2
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      Рейтинг: +416

      geroin161 1 час назад

      Молодчага!!! Хоть кто то пошёл против системы. И выбрал спорт а не скамейку!

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