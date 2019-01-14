«Монако» интересуется Давидом Луисом

На него ещё может быть спрос от топ-клубов.
Защитник «Челси» Давид Луис может продолжить карьеру в «Монако», сообщает UOL.
По информации источника, у 31-летнего бразильца возникли сложности в переговорах по новому контракту с лондонским клубом. За ситуацией следят монегаски, которые заинтересованы в подписании игрока следующим летом, когда тот получит статус свободного агента.
- В текущем сезоне Давид Луис забил один мяч и сделал две результативные передачи в 26 играх за «Челси».
- Transfermarkt оценивает его стоимость в 25 миллионов евро.