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    «Монако» интересуется Давидом Луисом

    Защитник «Челси» Давид Луис может продолжить карьеру в «Монако», сообщает UOL.

    По информации источника, у 31-летнего бразильца возникли сложности в переговорах по новому контракту с лондонским клубом. За ситуацией следят монегаски, которые заинтересованы в подписании игрока следующим летом, когда тот получит статус свободного агента.

    • В текущем сезоне Давид Луис забил один мяч и сделал две результативные передачи в 26 играх за «Челси».
    • Transfermarkt оценивает его стоимость в 25 миллионов евро.

    Источник: Esporte.uol.com.br

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    14.01.2019 23:24
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