Месси забил 400 мячей в топ-5 лиг Европы на 63 игры раньше Роналду

по моему он только в топ 1 забил все голы. а в других топах он никак не забивал так как и не играл. а это на много сложнее чем в одном чемпионате делать
Вчера капитан «Барселоны» Лионель Месси забил свой 400-й гол в рамках Ла Лиги.
Аргентинец стал вторым игроком в истории после Криштиану Роналду («Ювентус»), который достиг этой отметки среди игроков из топ-5 европейских чемпионатов. Форвард каталонского клуба достиг ее на 63 игры раньше португальца.
- Всю свою карьеру Месси провел в «Барселоне».
- Роналду свои 409 мячей забивал в чемпионатах Англии, Испании и Италии, где он выступал соответственно за «Манчестер Юнайтед», «Реал» и «Ювентус».