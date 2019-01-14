Месси забил 400 мячей в топ-5 лиг Европы на 63 игры раньше Роналду

Вчера капитан «Барселоны» Лионель Месси забил свой 400-й гол в рамках Ла Лиги.

Аргентинец стал вторым игроком в истории после Криштиану Роналду («Ювентус»), который достиг этой отметки среди игроков из топ-5 европейских чемпионатов. Форвард каталонского клуба достиг ее на 63 игры раньше португальца.