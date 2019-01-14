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    Месси забил 400 мячей в топ-5 лиг Европы на 63 игры раньше Роналду

    Вчера капитан «Барселоны» Лионель Месси забил свой 400-й гол в рамках Ла Лиги.

    Аргентинец стал вторым игроком в истории после Криштиану Роналду («Ювентус»), который достиг этой отметки среди игроков из топ-5 европейских чемпионатов. Форвард каталонского клуба достиг ее на 63 игры раньше португальца.

    • Всю свою карьеру Месси провел в «Барселоне».
    • Роналду свои 409 мячей забивал в чемпионатах Англии, Испании и Италии, где он выступал соответственно за «Манчестер Юнайтед», «Реал» и «Ювентус».

    Источник: Opta

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    14.01.2019 23:10
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1104

      x-x-x-x-x 55 минут назад

      по моему он только в топ 1 забил все голы. а в других топах он никак не забивал так как и не играл. а это на много сложнее чем в одном чемпионате делать

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