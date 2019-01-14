Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: футболист какой лиги дороже – АПЛ или РФПЛ?
    Тест: футболист какой лиги дороже – АПЛ или РФПЛ?
    2 Тест: знаете ли вы сборную Чили в лицо?
    Тест: знаете ли вы сборную Чили в лицо?
    3 Тест: слова философа или футболиста?
    Тест: слова философа или футболиста?

    Рассказов: «При Кононове «Спартак» будет больше атаковать и во многом через крайние фланги»

    Защитник «Спартака» Николай Рассказов рассказал об изменениях в тренировочном процессе, которые случились в команде с приходом в нее нового главного тренера Олега Кононова.

    «Мы работаем с мячом больше, но это совместно с бегом. Нагрузка с мячом идет. Все хорошо, все отлично, пусть болельщики не переживают.

    С приходом Олега Кононова требования поменялись. Он просит больше атаковать вперед. В современном футболе крайние защитники бегают от бровки до бровки.

    «Спартак» будет больше атаковать и во многом через крайние фланги. Но кардинально ничего не поменялось», – рассказал 21-летний бек.

    • Кононов возглавил «Спартак» 12-го ноября прошлого года.
    • При нем команда сыграла шесть матчей, одержав в них три победы, раз сыграв вничью и дважды проиграв.

    Источник: Официальный твиттер «Спартака»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    14.01.2019 22:49
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1007

      777+ 1 час назад

      «Спартак» будет больше атаковать и во многом через крайние фланги." - это сильно сказано!!!....(видимо еще есть средние и центральные фланги)... А защищаться Спартак будет с помощью передних и задних флангов, так выходит???...)))

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11225

      DOCTOR PENALTY > 777+ 1 час назад

      издержки перевода с русского на русский )))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +366

      JTherry > 777+ 9 минут назад

      слишком многого вы ожидаете от футболистов... у них же мозги в ногах, говорят быстрее, чем думают)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +46013

      Рубик Докоян 1 час назад

      Вот именно, что бегают, а фланговые полузащитники, вингеры кому как нравится называть их, в атаке более эффективны, нежели навесы латералей в штрафную. Но начнутся игры, посмотрим на схему и манеру игры команд.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3103

      violator20 > Рубик Докоян 49 минут назад

      Вот именно, молодой защитник не сможет понять как будет дальше играть Спартак. Тем более с разными соперниками будет играть по разному)

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +46013

      Рубик Докоян > violator20 47 минут назад

      Ему бы молодому тренироваться как и остальным по больше и по меньше в СМИ маячить. Но уже раздают интервью, рассказывают как будут играть и всё такое.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3103

      violator20 > Рубик Докоян 39 минут назад

      Олег привет. Абсолютно с тобой согласен. Может игроки берут пример с главного тренера? Он уже столько интервью дал, сколько игр не провел. А может это очередной пиар руководства команды, побольше положительной информации из клуба чтоб как-то успокоить болельщиков?В любом случае весна рассудит....

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +46013

      Рубик Докоян > violator20 34 минуты назад

      Привет, Андрей ! Что-то тормозит сайт или ноут, пока выйдешь на страницу так замучаешься кликать.))) Согласен, Кононов совсем не узнаваем, я об этом раньше писал. За время пребывания в "Спартаке" наговорил больше, чем за всю свою тренерскую карьеру.

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106803
    #2
    Chernyi Lis
    79032
    #3
    Zenit-84
    77056
    #4
    Андрей Ермошин
    69241
    #5
    klifS
    64214
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru