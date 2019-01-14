Рассказов: «При Кононове «Спартак» будет больше атаковать и во многом через крайние фланги»

Защитник «Спартака» Николай Рассказов рассказал об изменениях в тренировочном процессе, которые случились в команде с приходом в нее нового главного тренера Олега Кононова.

«Мы работаем с мячом больше, но это совместно с бегом. Нагрузка с мячом идет. Все хорошо, все отлично, пусть болельщики не переживают.

С приходом Олега Кононова требования поменялись. Он просит больше атаковать вперед. В современном футболе крайние защитники бегают от бровки до бровки.

«Спартак» будет больше атаковать и во многом через крайние фланги. Но кардинально ничего не поменялось», – рассказал 21-летний бек.