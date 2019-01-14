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    Дибала: «Переезд во Францию? Никогда не говори «никогда»

    Форвард «Ювентуса» Пауло Дибала не исключил своего перехода в один из французских клубов.

    «Футболист знает только то, где он играет сегодня, он не знает, где окажется завтра.

    Тем не менее, я чувствую себя очень хорошо в «Ювентусе», и я всегда хотел играть здесь. Я не знаю, что ждет меня в будущем, но мне здесь хорошо.

    Переход в одну из французских команд? Никогда не говори «никогда», но сейчас это не входит в мои планы», – цитирует 25-летнего нападающего Football Italia.

    • В текущем сезоне Дибала забил семь мячей и сделал три результативные передачи в 23 играх за «Ювентус».
    • Transfermarkt оценивает его стоимость в 110 миллионов евро.

    Источник: Football Italia

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    14.01.2019 22:37
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