Дибала: «Переезд во Францию? Никогда не говори «никогда»

Форвард «Ювентуса» Пауло Дибала не исключил своего перехода в один из французских клубов.

«Футболист знает только то, где он играет сегодня, он не знает, где окажется завтра.

Тем не менее, я чувствую себя очень хорошо в «Ювентусе», и я всегда хотел играть здесь. Я не знаю, что ждет меня в будущем, но мне здесь хорошо.

Переход в одну из французских команд? Никогда не говори «никогда», но сейчас это не входит в мои планы», – цитирует 25-летнего нападающего Football Italia.