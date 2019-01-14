Дибала: «Переезд во Францию? Никогда не говори «никогда»

Форвард «Ювентуса» Пауло Дибала не исключил своего перехода в один из французских клубов.
«Футболист знает только то, где он играет сегодня, он не знает, где окажется завтра.
Тем не менее, я чувствую себя очень хорошо в «Ювентусе», и я всегда хотел играть здесь. Я не знаю, что ждет меня в будущем, но мне здесь хорошо.
Переход в одну из французских команд? Никогда не говори «никогда», но сейчас это не входит в мои планы», – цитирует 25-летнего нападающего Football Italia.
- В текущем сезоне Дибала забил семь мячей и сделал три результативные передачи в 23 играх за «Ювентус».
- Transfermarkt оценивает его стоимость в 110 миллионов евро.