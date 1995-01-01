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    Кокорин: «Моя физическая форма ужасная. После операции мне рекомендованы специальные упражнения, кто мне в СИЗО бассейн предоставит?»

    Форвард «Зенита» Александр Кокорин рассказал членам Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы о состоянии своего здоровья.

    «Меня мучают боли в колене после травмы, потому что физических нагрузок не хватает.

    Можно пригласить врача? Спасибо, я об этом даже не знал. Впрочем, что доктор может сделать в СИЗО? Пощупать колено? Мне после операции были рекомендованы специальные упражнения, нагрузки, а кто мне в СИЗО бассейн предоставит?

    Как я оцениваю свою спортивную форму? Она ужасная, потому что я уже три месяца не тренировался. Если 8-го февраля отпустят, то за три недели тренировок физическую форму смогу привести в норму.

    Новый год вообще не отмечал, неважно себя чувствовал – горло болело, насморк, казалось даже, что температура была», – цитируют 27-летнего нападающего «Известия».

    Ранее о состоянии здоровья Кокорина высказалась заместитель председателя Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева.

    • В октябре прошлого года Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев стали соучастниками группового избиения нескольких лиц.
    • Позже они были взяты под стражу и помещены в СИЗО.
    • За решеткой они пробудут минимум до 8-го февраля, когда состоится очередное заседание суда по их делу.

    Источник: «Известия»

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    Сегодня, 21:37
    Комментарии12
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      Рейтинг: +293

      Makaweli 2 минуты назад

      Включи мужика, как чуть проблемы зразу плачешь как девка

      0
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      Рейтинг: +4358

      derrik2000 17 минут назад

      Лучше бы имел на этот случай какого-нибудь "спитчрайтера", который загодя всё ему писал, а потом Кокошка по бумажке читал. А то выглядит эта "жалоба" , по крайней мере, в интерпретации журналюг, как-то по-детски.

      0
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      Рейтинг: +404

      spam2009 20 минут назад

      а когда ты стулом в пьяном угаре чувака долбил, ты думал о том кто тебе в сизо бассейн предоставит.И вообще задолбала уже эта история с показательной поркой

      1
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      Рейтинг: +28371

      Полная Канистра 29 минут назад

      я тоже бассейн хочу на дом. Общественных физических трудов нет так что давай не капризничай ты же там// ровно сидишь// твои любимые слова. Еву попроси коленку пощюпать часто к тебе она не равнодушна

      0
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      Рейтинг: +2052

      arzamas 31 минуту назад

      Пора Саньку уже сменить своего пиар-помощника. Пиар тухлый и помощь никакая.

      3
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      Рейтинг: +998

      МЯСО87 33 минуты назад

      Да и хер с тобой

      2
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      Рейтинг: -69

      BARCLAYS_APL 39 минут назад

      Этот лох получал 5 Миллионов Евро в год просто так 2 сезона в первой половинах три месяца забивал и все остальные диградировал за такие бабки молча ходить и дополнительно тренироваться обязан. Я бы лучше играл бы за 5 Миллионов Евро в год.

      0
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      Рейтинг: +1360

      Evgeni1952 41 минуту назад

      Разнылся. О коленке надо было раньше думать, а не по кабакам шастать.

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      Рейтинг: +2751

      порт 46 минут назад

      Раз про колено вспомнил, тогда и про стул не забудь рассказать.

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      Рейтинг: +3197

      3a zenit 48 минут назад

      на нарах плавай)адвокат ему конечно советует на жалость давить,но всем похер.Г а н до н тупой подставил клуб и ещё чет скулит.

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