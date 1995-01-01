Кокорин: «Моя физическая форма ужасная. После операции мне рекомендованы специальные упражнения, кто мне в СИЗО бассейн предоставит?»

Форвард «Зенита» Александр Кокорин рассказал членам Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы о состоянии своего здоровья.

«Меня мучают боли в колене после травмы, потому что физических нагрузок не хватает.

Можно пригласить врача? Спасибо, я об этом даже не знал. Впрочем, что доктор может сделать в СИЗО? Пощупать колено? Мне после операции были рекомендованы специальные упражнения, нагрузки, а кто мне в СИЗО бассейн предоставит?

Как я оцениваю свою спортивную форму? Она ужасная, потому что я уже три месяца не тренировался. Если 8-го февраля отпустят, то за три недели тренировок физическую форму смогу привести в норму.

Новый год вообще не отмечал, неважно себя чувствовал – горло болело, насморк, казалось даже, что температура была», – цитируют 27-летнего нападающего «Известия».

Ранее о состоянии здоровья Кокорина высказалась заместитель председателя Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева.