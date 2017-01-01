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    Зампред ОНК Москвы – о больном колене Кокорина: «В СИЗО ему никто не окажет необходимую помощь, такой услуги просто нет»

    Заместитель председателя Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева рассказала прокомментировала слова нападающего «Зенита» Александра Кокорина, который ранее заявил, что у него болит колено.

    В настоящее время футболист находится в СИЗО, где пробудет до 8 февраля. В феврале прошлого года он получил разрыв крестообразной связки колена, от которого до конца пока не восстановился.

    – Кокорин заявил, что его беспокоит колено, но к тюремным врачам он обращаться не хочет. Как быть? Ему можно чем-то помочь?

    – Смотрите, какая ситуация: конечно, ему нужна настоящая спортивная реабилитация после травмы; в условиях изолятора ему никто не сможет оказать такую помощь, такой услуги просто нет. Ему же массажи нужны, чтобы он в воде ногу разрабатывал... Но по факту в СИЗО Кокорина водят в душ раз в неделю. Где нет никакой ванны, куда можно погружать ногу.

    – То есть никак тут нельзя помочь Кокорину?

    – Разумеется, изолятор – не то место, где можно восстанавливаться после спортивной травмы. Это просто невозможно и нереально. Как вы себе такое представляете? Я не помню случаев, чтобы для кого-то привели спортивного врача, и он делал игроку массаж и так далее.

    – Нет никаких вариантов?

    – Нам сказали: либо пишите ходатайство об изменении меры пресечения, либо ждите, когда дело уже дойдет до суда.

    – То есть, как минимум, до 8 февраля?

    – Да. Эта обычная практика. Никто никогда в СИЗО не будет оказывать реабилитационные мероприятия. Тут нечем помочь... Вот честно. Все, что могли, врачи сделали для него. Я звонила в медицинское управление и спрашивала про всю эту историю.

    – И что вам ответили?

    – Они переспросили: как вы себе это представляете в условиях СИЗО? У них там строгий режим. Где проводить эти мероприятия?

    – В медчасти.

    – Да, но она настолько маленькая... Там ничего не сделаешь в воде.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 16:40
    Комментарии10
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      Рейтинг: +3284

      prezent2017 9 минут назад

      Сгноить хотят парня либерасты и паразиты!

      0
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      Рейтинг: +16642

      Боцман59rus 14 минут назад

      вроде голова больная, так еще и колено)))

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      Рейтинг: +363

      Олег Колесов 21 минуту назад

      Детский сад.Ваша общественная комиссия наблюдает за всеми камерами, или только за двумя, где платят больше? В соседней камере у кого-то кровушка случайно пошла из носика и молчат ваши наблюдатели.

      1
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      Рейтинг: +719

      Andrering87 24 минуты назад

      Ничего страшного, он там не один больной... и других людей хватает... надо было раньше головой думать...

      1
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      Рейтинг: +5417

      Asbjorn 1 час назад

      расскажите эту историю людям,кто сидит на зоне с туберкулезом,кто там подхватывает болезни,о них так не пекутся,ничего,переживет,а то коленочку ему не долечили до конца

      5
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      Рейтинг: +1196

      BlackMurder 1 час назад

      А ты когда буянил чем думал? За свои действия надо отвечать.

      5
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      Рейтинг: +2854

      84aivengo > BlackMurder 1 час назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      оба уже ответили с полна.... хватит парней в застенках мурыжить.... приклеили ярмо преступников....ю. им футбол надо играть

      -4
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      Рейтинг: +719

      Andrering87 > 84aivengo 25 минут назад

      Натворили пусть отвечают по закону, что и то их отпустить должны?? Посадят так посадят и за дело... а потом пожалуйста играйте... они сами виноваты и нечего их жалеть... они такие ж люди как и все...

      3
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      Рейтинг: +28365

      Полная Канистра 1 час назад

      вызывайте министра здравахоронения скворцову только она может помочь с аквалангом и с тазиком с водой для погружения

      3
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      Рейтинг: +10011

      афоня72 1 час назад

      Тут даже добавить нечего!

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