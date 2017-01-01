Зампред ОНК Москвы – о больном колене Кокорина: «В СИЗО ему никто не окажет необходимую помощь, такой услуги просто нет»

Заместитель председателя Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева рассказала прокомментировала слова нападающего «Зенита» Александра Кокорина, который ранее заявил, что у него болит колено.

В настоящее время футболист находится в СИЗО, где пробудет до 8 февраля. В феврале прошлого года он получил разрыв крестообразной связки колена, от которого до конца пока не восстановился.

– Кокорин заявил, что его беспокоит колено, но к тюремным врачам он обращаться не хочет. Как быть? Ему можно чем-то помочь?

– Смотрите, какая ситуация: конечно, ему нужна настоящая спортивная реабилитация после травмы; в условиях изолятора ему никто не сможет оказать такую помощь, такой услуги просто нет. Ему же массажи нужны, чтобы он в воде ногу разрабатывал... Но по факту в СИЗО Кокорина водят в душ раз в неделю. Где нет никакой ванны, куда можно погружать ногу.

– То есть никак тут нельзя помочь Кокорину?

– Разумеется, изолятор – не то место, где можно восстанавливаться после спортивной травмы. Это просто невозможно и нереально. Как вы себе такое представляете? Я не помню случаев, чтобы для кого-то привели спортивного врача, и он делал игроку массаж и так далее.

– Нет никаких вариантов?

– Нам сказали: либо пишите ходатайство об изменении меры пресечения, либо ждите, когда дело уже дойдет до суда.

– То есть, как минимум, до 8 февраля?

– Да. Эта обычная практика. Никто никогда в СИЗО не будет оказывать реабилитационные мероприятия. Тут нечем помочь... Вот честно. Все, что могли, врачи сделали для него. Я звонила в медицинское управление и спрашивала про всю эту историю.

– И что вам ответили?

– Они переспросили: как вы себе это представляете в условиях СИЗО? У них там строгий режим. Где проводить эти мероприятия?

– В медчасти.

– Да, но она настолько маленькая... Там ничего не сделаешь в воде.