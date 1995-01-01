«Спартак» – о травме Мельгарехо: «У нашего футболиста со здоровьем все в порядке!»

Кому нужны эти вбросы о не существующих травмах ?...
Пресс-служба «Спартака» выпустила заявление по состоянию здоровья полузащитника Лоренцо Мельгарехо.
«Сегодня ряд СМИ сообщили, что Мельгарехо досрочно закончил утреннюю тренировку. Спешим успокоить болельщиков: у нашего футболиста со здоровьем все в порядке!
Вечером Лоренцо работал в общей группе и принял участие в двусторонке на ограниченном участке поля», – сказано в заявлении клуба в твиттере.
- В текущем сезоне Мельгарехо забил четыре мяча и сделал две результативные передачи в 20 играх за «Спартак».
- Его контракт с клубом рассчитан до лета 2020 года.