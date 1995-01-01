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    «Спартак» – о травме Мельгарехо: «У нашего футболиста со здоровьем все в порядке!»

    Пресс-служба «Спартака» выпустила заявление по состоянию здоровья полузащитника Лоренцо Мельгарехо.

    «Сегодня ряд СМИ сообщили, что Мельгарехо досрочно закончил утреннюю тренировку. Спешим успокоить болельщиков: у нашего футболиста со здоровьем все в порядке!

    Вечером Лоренцо работал в общей группе и принял участие в двусторонке на ограниченном участке поля», – сказано в заявлении клуба в твиттере.

    • В текущем сезоне Мельгарехо забил четыре мяча и сделал две результативные передачи в 20 играх за «Спартак».
    • Его контракт с клубом рассчитан до лета 2020 года.

    Источник: Официальный твиттер «Спартака»

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    Сегодня, 20:52
    Комментарии1
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      Рейтинг: +45882

      Рубик Докоян 1 час назад

      Кому нужны эти вбросы о не существующих травмах ?...

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