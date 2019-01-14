Альба рассмешил журналистов ответом на их просьбу сравнить Винисиуса Жуниора с Месси

По окончанию вчерашнего матча 19-го тура Примеры против «Эйбара» защитник «Барселоны» Жорди Альба ответил на вопросы журналистов. Один из них касался сравнения его партнера по команде Лионеля Месси с форвардом «Реала» Винисиусом Жуниором.

– В Мадриде сравнивают Винисиуса с Месси. Что вы думаете об этом?

– Добрый вечер.

Ответ 29-летнего бека вызвал смех работников СМИ.