Альба рассмешил журналистов ответом на их просьбу сравнить Винисиуса Жуниора с Месси

По окончанию вчерашнего матча 19-го тура Примеры против «Эйбара» защитник «Барселоны» Жорди Альба ответил на вопросы журналистов. Один из них касался сравнения его партнера по команде Лионеля Месси с форвардом «Реала» Винисиусом Жуниором.
– В Мадриде сравнивают Винисиуса с Месси. Что вы думаете об этом?
– Добрый вечер.
Ответ 29-летнего бека вызвал смех работников СМИ.
- Винисиус перешел в «Реал» минувшим летом из «Фламенго» за 61 миллион евро.
- В текущем сезоне он забил два мяча и сделал семь результативных передач в 14 играх на клубном уровне.