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    Альба рассмешил журналистов ответом на их просьбу сравнить Винисиуса Жуниора с Месси

    По окончанию вчерашнего матча 19-го тура Примеры против «Эйбара» защитник «Барселоны» Жорди Альба ответил на вопросы журналистов. Один из них касался сравнения его партнера по команде Лионеля Месси с форвардом «Реала» Винисиусом Жуниором.

    – В Мадриде сравнивают Винисиуса с Месси. Что вы думаете об этом?

    – Добрый вечер.

    Ответ 29-летнего бека вызвал смех работников СМИ.

    • Винисиус перешел в «Реал» минувшим летом из «Фламенго» за 61 миллион евро.
    • В текущем сезоне он забил два мяча и сделал семь результативных передач в 14 играх на клубном уровне.

    Источник: El Mundo Deportivo

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