Фернандеш пока не будет обращаться в CAS из-за невыплаченных Смородской премиальных

Полузащитник «Локомотива» Мануэль Фернандеш на данный момент не собирается обращаться в Спортивный арбитражный суд (CAS) из-за невыплаченных премиальных за 2015 год. Об этом сообщил агент португальца Паулу Барбоза.

Ранее стало известно, что бывший президент железнодорожников Ольга Смородская отказалась платить футболисту 6 миллионов рублей. Кроме того, Барбоза заявлял, что это дело уже передано в CAS.

– Есть ли новости по новому контракту Фернандеша с «Локомотивом»?

– Нет, пока тихо. Все как было. Переговоры сейчас не ведутся. Но пока еще рано. Команда только собралась. Возможно, будет что-то позже. Не знаю.

– Фернандеш подал в заявление в СAS за то, что Ольга Смородская не заплатила ему премиальные?

– Нет, мы пока решили взять паузу. Пока не подавал заявление в суд. Ждем, что нам скажет новое руководство «Локомотива». Возможно, встретимся и все обсудим. Тем более речь идет о простых вопросах. Все игроки получили премии за тот сезон, а Мануэль почему-то нет. Это несправедливо. На наш взгляд, некорректно сейчас идти в суд, не узнав мнение нового генерального директора. Новое руководство «Локо» знает, что мы сейчас взяли паузу.