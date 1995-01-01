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    Фернандеш пока не будет обращаться в CAS из-за невыплаченных Смородской премиальных

    Полузащитник «Локомотива» Мануэль Фернандеш на данный момент не собирается обращаться в Спортивный арбитражный суд (CAS) из-за невыплаченных премиальных за 2015 год. Об этом сообщил агент португальца Паулу Барбоза.

    Ранее стало известно, что бывший президент железнодорожников Ольга Смородская отказалась платить футболисту 6 миллионов рублей. Кроме того, Барбоза заявлял, что это дело уже передано в CAS.

    – Есть ли новости по новому контракту Фернандеша с «Локомотивом»?

    – Нет, пока тихо. Все как было. Переговоры сейчас не ведутся. Но пока еще рано. Команда только собралась. Возможно, будет что-то позже. Не знаю.

    – Фернандеш подал в заявление в СAS за то, что Ольга Смородская не заплатила ему премиальные?

    – Нет, мы пока решили взять паузу. Пока не подавал заявление в суд. Ждем, что нам скажет новое руководство «Локомотива». Возможно, встретимся и все обсудим. Тем более речь идет о простых вопросах. Все игроки получили премии за тот сезон, а Мануэль почему-то нет. Это несправедливо. На наш взгляд, некорректно сейчас идти в суд, не узнав мнение нового генерального директора. Новое руководство «Локо» знает, что мы сейчас взяли паузу.

    • Фернандеш выступает за «Локомотив» с 2014 года.
    • В этом сезоне хавбек провел за красно-зеленых 22 матча, записав на свой счет три гола и четыре результативные передачи.
    • Контракт португальца истекает в июле этого года.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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