Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: кто ты из футбольных экспертов?
    Тест: кто ты из футбольных экспертов?
    2 Тест: футболист мини-футбольной сборной России или Бразилии?
    Тест: футболист мини-футбольной сборной России или Бразилии?
    3 Тест: угадай футболиста по уху!
    Тест: угадай футболиста по уху!

    Фергюсон дает советы Сульшеру по выбору состава команды на матчи

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер консультируется с бывшим тренером команды Алексом Фергюсоном по поводу различных аспектов.

    77-летний специалист дважды посещал тренировочную базу «МЮ» с тех пор, как норвежец был назначен исполняющим обязанности главного тренера. Он очень вовлечен в новую структуру «Юнайтед».

    Источник в клубе заявил, что Фергюсон иногда помогает Сульшеру при выборе команды и анализе футболистов перед матчами. Несмотря на то, что выбор состава полностью зависит от Сульшера, норвежец настолько ценит вклад Фергюсона, что спрашивает совета у него по этому поводу.

    • Сульшер возглавил «Манчестер Юнайтед» 19 декабря 2018 года после увольнения Жозе Моуринью.
    • Под руководством тренера «МЮ» провел шесть матчей в АПЛ и одержал шесть побед.
    • После 22-х туров манкунианцы занимают шестое место в турнирной таблице, отставая от зоны Лиги чемпионов на шесть очков.

    Источник: Manchester Evening News

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:59
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106803
    #2
    Chernyi Lis
    79032
    #3
    Zenit-84
    77056
    #4
    Андрей Ермошин
    69241
    #5
    klifS
    64214
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru