Фергюсон дает советы Сульшеру по выбору состава команды на матчи

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер консультируется с бывшим тренером команды Алексом Фергюсоном по поводу различных аспектов.
77-летний специалист дважды посещал тренировочную базу «МЮ» с тех пор, как норвежец был назначен исполняющим обязанности главного тренера. Он очень вовлечен в новую структуру «Юнайтед».
Источник в клубе заявил, что Фергюсон иногда помогает Сульшеру при выборе команды и анализе футболистов перед матчами. Несмотря на то, что выбор состава полностью зависит от Сульшера, норвежец настолько ценит вклад Фергюсона, что спрашивает совета у него по этому поводу.
- Сульшер возглавил «Манчестер Юнайтед» 19 декабря 2018 года после увольнения Жозе Моуринью.
- Под руководством тренера «МЮ» провел шесть матчей в АПЛ и одержал шесть побед.
- После 22-х туров манкунианцы занимают шестое место в турнирной таблице, отставая от зоны Лиги чемпионов на шесть очков.