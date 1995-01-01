Фергюсон дает советы Сульшеру по выбору состава команды на матчи

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер консультируется с бывшим тренером команды Алексом Фергюсоном по поводу различных аспектов.

77-летний специалист дважды посещал тренировочную базу «МЮ» с тех пор, как норвежец был назначен исполняющим обязанности главного тренера. Он очень вовлечен в новую структуру «Юнайтед».

Источник в клубе заявил, что Фергюсон иногда помогает Сульшеру при выборе команды и анализе футболистов перед матчами. Несмотря на то, что выбор состава полностью зависит от Сульшера, норвежец настолько ценит вклад Фергюсона, что спрашивает совета у него по этому поводу.