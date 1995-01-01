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    «Я в отставку никогда не подавал». Кононов рассказал об уходе из «Краснодара»

    Главный тренер «Спартака» Олег Кононов рассказал о причинах, по которым он в свое время ушел из «Краснодара» и «Ахмата».

    «Я в отставку никогда не подавал, и то, что СМИ писали, что я несколько раз подавал – это полный обман и вранье. Этого не было, и у нас были прекрасные отношения [с президентом клуба Сергеем Галицким]. То, что мы разошлись, – это обоюдное решение.

    Результата у команды на тот период не было, мы посидели, поговорили и приняли такое обоюдное решение.

    Что касается «Ахмата», я ушел оттуда не по спортивным причинам, а по семейным», – сказал Кононов.

    • Специалист возглавлял «Краснодар» с августа 2013 по сентябрь 2016 года.
    • Грозненской командой Кононов руководил с 22 мая по 30 октября 2017 года.

    Источник: YouTube-канал «Foot'больные люди»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +399

      Леха из Твери 16 минут назад

      Вах какой гордый тренер. Из спартака тоже с высоко поднятой головой уйдет))

      0
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      Рейтинг: +79

      delux746 19 минут назад

      начал сказки рассказывать

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1205

      WhiteEgon 35 минут назад

      "Что касается «Ахмата», я ушел оттуда не по спортивным причинам, а по семейным»"
      По ходу его семью в заложники взяли, потребовав ухода из клуба )))

      2
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      Рейтинг: +10

      Ветеран Пунических Воин 41 минуту назад

      Кононов с Карпатами дрюкнул Сарай....

      0
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      Рейтинг: +17696

      gol_kak_sokol 49 минут назад

      ..."мы посидели, поговорили и приняли такое обоюдное решение." Об отставке, словоблуд.

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