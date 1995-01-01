«Я в отставку никогда не подавал». Кононов рассказал об уходе из «Краснодара»

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов рассказал о причинах, по которым он в свое время ушел из «Краснодара» и «Ахмата».

«Я в отставку никогда не подавал, и то, что СМИ писали, что я несколько раз подавал – это полный обман и вранье. Этого не было, и у нас были прекрасные отношения [с президентом клуба Сергеем Галицким]. То, что мы разошлись, – это обоюдное решение.

Результата у команды на тот период не было, мы посидели, поговорили и приняли такое обоюдное решение.

Что касается «Ахмата», я ушел оттуда не по спортивным причинам, а по семейным», – сказал Кононов.