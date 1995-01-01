Кононов – об идеальном игроке: «Очень важно, чтобы он имел силу воли и внутренний стержень для достижения результата»

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов нарисовал словесный портрет идеального для себя футболиста.

«В первую очередь, я смотрю на психологию игрока, его характер. Очень важно, чтобы игрок имел силу воли, внутренний стержень для достижения результата. Важен его психологический портрет. Есть ли у него заряженность на цель – это самое важное. Далее уже идут чисто индивидуальные качества игрока: техника, физическая готовность. Когда вырисовывается портрет, ты понимаешь, готов ли он идти дальше вместе с тобой.

Кто лучший мой игрок по духу и пониманию моих требований? Я не буду говорить фамилии. Команда? Пусть это будет «Краснодар». По духу мне близок футболист, который будет крепким внутренне, немногословным, преданным и который всегда будет учиться и ставить задачу – быть сильнее», – сказал Кононов в интервью журналисту Илье Казакову на его YouTube-канале «Foot’больные люди».