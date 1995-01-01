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    Кононов – об идеальном игроке: «Очень важно, чтобы он имел силу воли и внутренний стержень для достижения результата»

    Главный тренер «Спартака» Олег Кононов нарисовал словесный портрет идеального для себя футболиста.

    «В первую очередь, я смотрю на психологию игрока, его характер. Очень важно, чтобы игрок имел силу воли, внутренний стержень для достижения результата. Важен его психологический портрет. Есть ли у него заряженность на цель – это самое важное. Далее уже идут чисто индивидуальные качества игрока: техника, физическая готовность. Когда вырисовывается портрет, ты понимаешь, готов ли он идти дальше вместе с тобой.

    Кто лучший мой игрок по духу и пониманию моих требований? Я не буду говорить фамилии. Команда? Пусть это будет «Краснодар». По духу мне близок футболист, который будет крепким внутренне, немногословным, преданным и который всегда будет учиться и ставить задачу – быть сильнее», – сказал Кононов в интервью журналисту Илье Казакову на его YouTube-канале «Foot’больные люди».

    • Кононов возглавил «Спартак» 12 ноября 2018 года.
    • Под руководством специалиста красно-белые одержали три победы в РПЛ, сыграли вничью с «Уралом» (1:1) в первом домашнем матче Кубка России и дважды проиграли в Лиге Европы, вылетев из турнира.
    • После 17-ти туров москвичи занимают четвертое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на шесть очков.

    Источник: YouTube-канал «Foot'больные люди»

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    Сегодня, 13:13
    Комментарии1
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      Рейтинг: +17696

      gol_kak_sokol 1 час назад

      Это психологический портрет Глушака и Еща )))

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