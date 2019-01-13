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    Корниленко продлил контракт с «Крыльями». Форварду 35 лет

    «Крылья Советов» объявили о продлении контракта с нападающим Сергеем Корниленко.

    Новое соглашение форварда с самарским клубом рассчитано еще на один сезон. Белорусу 35 лет.

    «Крылья Советов», без сомнения, стали для меня главным клубом в карьере. В Самаре я чувствую себя как дома, а следующий сезон станет для меня уже девятым в футболке этого клуба. Огромная поддержка болельщиков, их любовь к футболу мотивируют меня играть и забивать за «Крылья» и дальше. Да, мне уже 35 лет, для футболиста это серьезный возраст, но я еще чувствую в себе силы, чтобы помочь «Крыльям». Посмотрим, как все сложится дальше, но я планирую остаться в Самаре после завершения карьеры», — сказал футболист.

    • Корниленко выступает за «Крылья Советов» с 2011 года.
    • В этом сезоне нападающий провел 13 матчей в РПЛ и забил три гола.

    Источник: Официальный сайт «Крыльев Советов»

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    Сегодня, 08:13
    Комментарии2
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      Рейтинг: +45568

      Рубик Докоян 34 минуты назад

      Он ещё в состоянии помочь "КС" и в следующем сезоне.

      0
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      Рейтинг: +1079

      PNZ1985 1 час назад

      раз в год забьет условному Спартаку , за этим и выпускают!)

      0
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