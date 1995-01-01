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    «Реал» владел мячом 26,3 процента в матче с «Бетисом»

    «Реал» победил «Бетис» (2:1) в гостевом матче 19-го тура чемпионата Испании.

    Мадридский клуб вырвал в этой встрече победу на 88-й минуте благодаря голу Даниэля Себальоса.

    Сливочные владели мячом 26,3 процента времени. Об этом информирует официальный сайт Примеры.

    • «Реал» набрал 33 очка и занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Испании.
    • Отставание от лидирующей «Барселоны» – десять очков.

    Источник: Официальный сайт Примеры

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +8718

      Garrincha58 45 минут назад

      так пол состава не играли Марсело Иско Асенсио Кросс Васкес а те кто вышел еле ноги волочили

      0
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      Рейтинг: +72

      kurt_cobain 1 час назад

      Даааа......Слов нету)

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