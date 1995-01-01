«Реал» владел мячом 26,3 процента в матче с «Бетисом»

«Реал» победил «Бетис» (2:1) в гостевом матче 19-го тура чемпионата Испании.

Мадридский клуб вырвал в этой встрече победу на 88-й минуте благодаря голу Даниэля Себальоса.

Сливочные владели мячом 26,3 процента времени. Об этом информирует официальный сайт Примеры.