«Реал» владел мячом 26,3 процента в матче с «Бетисом»

так пол состава не играли Марсело Иско Асенсио Кросс Васкес а те кто вышел еле ноги волочили
«Реал» победил «Бетис» (2:1) в гостевом матче 19-го тура чемпионата Испании.
Мадридский клуб вырвал в этой встрече победу на 88-й минуте благодаря голу Даниэля Себальоса.
Сливочные владели мячом 26,3 процента времени. Об этом информирует официальный сайт Примеры.
- «Реал» набрал 33 очка и занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Испании.
- Отставание от лидирующей «Барселоны» – десять очков.