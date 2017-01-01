Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какой клуб дороже?
    Тест: какой клуб дороже?
    2 Лучший трансфер зимы-2017. Рейтинг «Бомбардира»
    Лучший трансфер зимы-2017. Рейтинг «Бомбардира»
    3 Тест: кто сыграет на Кубке конфедераций?
    Тест: кто сыграет на Кубке конфедераций?

    Покеттино – после игры с «МЮ»: «Результат должен был быть другим. Я доволен нашей игрой»

    Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино прокомментировал результат матча 22-го тура АПЛ против «Манчестер Юнайтед» (0:1).

    «Тоттенхэм» сделал все, чтобы победить в матче. Мы доминировали и создали много моментов. Второй тайм был невероятным, я очень доволен.

    Порой вы выигрываете матч, и вы расстроены. Как когда мы победили 3:0 на «Олд Траффорд». Тогда они были лучше нас. Сегодня результат должен был быть другим, и я рад этому. Так мы хотим расти. Брать риск на себя, играть в футбол, в который мы хотим играть», – сказал Покеттино.

    • «Тоттенхэм» с 48 очками занимает третью строчку в таблице.
    • «МЮ» набрал 41 очко и остался на шестой строчке.

    Источник: BBC

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 01:04
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106803
    #2
    Chernyi Lis
    79032
    #3
    Zenit-84
    77056
    #4
    Андрей Ермошин
    69241
    #5
    klifS
    64214
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru