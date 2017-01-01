Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино прокомментировал результат матча 22-го тура АПЛ против «Манчестер Юнайтед» (0:1).

«Тоттенхэм» сделал все, чтобы победить в матче. Мы доминировали и создали много моментов. Второй тайм был невероятным, я очень доволен.

Порой вы выигрываете матч, и вы расстроены. Как когда мы победили 3:0 на «Олд Траффорд». Тогда они были лучше нас. Сегодня результат должен был быть другим, и я рад этому. Так мы хотим расти. Брать риск на себя, играть в футбол, в который мы хотим играть», – сказал Покеттино.