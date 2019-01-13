Невероятно много - это у Пеле, больше 1000!
Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде прокомментировал результат матча 19-го тура Примеры против «Эйбара» (3:0).
О матче
Первый тайм был трудным. Соперник был свежим и оказывал давление. Это команда, которая лучше всего прессенгует в лиге. Мы контратаковали. Они не создали много опасных моментов, но мяч находился у нашей штрафной. Во втором тайме мы доминировали, и пришли голы.
О рекорде Месси
500 голов? 400 – это тоже невероятно много. Но лучше всего то, что он больше чем бомбардир.
- Месси первым в истории Примеры забил 400 голов.
- «Барселона» с 43 очками возглавляет турнирную таблицу.