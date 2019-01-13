Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде прокомментировал результат матча 19-го тура Примеры против «Эйбара» (3:0).

О матче

Первый тайм был трудным. Соперник был свежим и оказывал давление. Это команда, которая лучше всего прессенгует в лиге. Мы контратаковали. Они не создали много опасных моментов, но мяч находился у нашей штрафной. Во втором тайме мы доминировали, и пришли голы.

О рекорде Месси

500 голов? 400 – это тоже невероятно много. Но лучше всего то, что он больше чем бомбардир.