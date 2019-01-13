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    Вальверде – о рекорде Месси: «400 голов – это невероятно много»

    Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде прокомментировал результат матча 19-го тура Примеры против «Эйбара» (3:0).

    О матче

    Первый тайм был трудным. Соперник был свежим и оказывал давление. Это команда, которая лучше всего прессенгует в лиге. Мы контратаковали. Они не создали много опасных моментов, но мяч находился у нашей штрафной. Во втором тайме мы доминировали, и пришли голы.

    О рекорде Месси

    500 голов? 400 – это тоже невероятно много. Но лучше всего то, что он больше чем бомбардир.

    • Месси первым в истории Примеры забил 400 голов.
    • «Барселона» с 43 очками возглавляет турнирную таблицу.

    Источник: Marca

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    13.01.2019 23:50
    Комментарии1
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      Рейтинг: +11221

      DOCTOR PENALTY 48 минут назад

      Невероятно много - это у Пеле, больше 1000!

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