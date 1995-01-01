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    Месси стал первым в истории Примеры игроком, который забил 400 голов

    Форвард «Барселоны» Лионель Месси забил гол в матче 19-го тура Примеры против «Эйбара» (3:0, второй тайм).

    Это 400-й гол аргентинца в Примере, он стал первым игроком в истории лиги, который добился такого результата.

    • Месси выступает за взрослую команду «Барселоны» с 2003 года.
    • Он сыграл в 435 матчах в Примере.
    • Каталонский клуб возгавляет турнирную таблицу с 40 очками.

    Источник: Squawka

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    Сегодня, 21:51
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1869

      Yev 1 час назад

      Когда-нибудь мы будем рассказывать своим внукам, что жили с этим человеком в одно время и могли видеть его игру в режиме реального времени.

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      Рейтинг: +1515

      dinar7777dinar 1 час назад

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