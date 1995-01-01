Месси стал первым в истории Примеры игроком, который забил 400 голов

Когда-нибудь мы будем рассказывать своим внукам, что жили с этим человеком в одно время и могли видеть его игру в режиме реального времени.
Форвард «Барселоны» Лионель Месси забил гол в матче 19-го тура Примеры против «Эйбара» (3:0, второй тайм).
Это 400-й гол аргентинца в Примере, он стал первым игроком в истории лиги, который добился такого результата.
- Месси выступает за взрослую команду «Барселоны» с 2003 года.
- Он сыграл в 435 матчах в Примере.
- Каталонский клуб возгавляет турнирную таблицу с 40 очками.