​Джано не сыграет в матче со «Спартаком» по условиям аренды

эти условия скорее всего из-за зарплаты Джано, большую часть которой выплачивает Спартак...
Полузащитник «Крыльев Советов» Джано не поможет самарцам в матче со «Спартаком» в 29-м туре РПЛ.
На этой неделе 26-летний футболист перешел из московского клуба в «Крылья Советов» на правах аренды. По ее условиям грузин не может выйти на поле в игре против красно-белых.
- Встреча «Крылья Советов» – «Спартак» состоится 19 мая.
- В этом сезоне Джано провел за москвичей три матча и отметился одной голевой передачей.
- Контракт хавбека со «Спартаком» рассчитан до июля 2021 года.