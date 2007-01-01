​Джано не сыграет в матче со «Спартаком» по условиям аренды

Полузащитник «Крыльев Советов» Джано не поможет самарцам в матче со «Спартаком» в 29-м туре РПЛ.

На этой неделе 26-летний футболист перешел из московского клуба в «Крылья Советов» на правах аренды. По ее условиям грузин не может выйти на поле в игре против красно-белых.