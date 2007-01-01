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    ​Джано не сыграет в матче со «Спартаком» по условиям аренды

    Полузащитник «Крыльев Советов» Джано не поможет самарцам в матче со «Спартаком» в 29-м туре РПЛ.

    На этой неделе 26-летний футболист перешел из московского клуба в «Крылья Советов» на правах аренды. По ее условиям грузин не может выйти на поле в игре против красно-белых.

    • Встреча «Крылья Советов» – «Спартак» состоится 19 мая.
    • В этом сезоне Джано провел за москвичей три матча и отметился одной голевой передачей.
    • Контракт хавбека со «Спартаком» рассчитан до июля 2021 года.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 16:23
    Комментарии5
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      Рейтинг: +361

      JTherry 12 минут назад

      эти условия скорее всего из-за зарплаты Джано, большую часть которой выплачивает Спартак...

      0
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      Рейтинг: +46742

      zigbert 19 минут назад

      Таковы условия.

      0
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      Рейтинг: +154

      Burtaze 1 час назад

      забоялся спартак...что джано их порвёт....

      -1
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      Рейтинг: +11896

      VVM1964 > Burtaze 41 минуту назад

      В РФПЛ такая практика .

      1
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      Рейтинг: +5117

      parevg 1 час назад

      Тупое правило, нигде в мире наверное такого нет.
      Должно быть так: перешел, значит может играть с тем с кем команда играет.

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