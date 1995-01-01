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    Ещенко: «Смысл мне было сливать Карреру? Я при нем играл, подписал контракт, он мне доверял»

    Защитник «Спартака» Андрей Ещенко в интервью «Спорт-Экспрессу» обсудил ситуацию с увольнением Массимо Карреры с должности главного тренера в октябре 2018-го года.

    – Претензия фанатов в том, что часть игроков намеренно сливала Карреру.

    – Вот смысл мне его было сливать? Я при Каррере играл, подписал при нем контракт, он мне доверял.

    Потом в один момент из-за какого-то лайка подумал, что я его сливаю. Так? Вон, в «Реале» случай с Иско еще жестче, но с ним разве что-то сделали? Тем более, мы выходили с Каррерой, пообщались один на один, но он не хотел меня слушать.

    Вы еще вот о чем подумайте: как Каррере перевели это стихотворение? Я по-русски то не понимаю до конца, о чем там речь. С гуся вода, все такое. Как ему это объяснили? Мы можем только догадываться.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +248

      Grag 10 минут назад

      если не понятно не надо лайкать. не понятно ему.

      2
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      Рейтинг: +17680

      gol_kak_sokol 10 минут назад

      Стихотворение перевел адвокат Глушаковой.))

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