Ещенко: «Смысл мне было сливать Карреру? Я при нем играл, подписал контракт, он мне доверял»

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко в интервью «Спорт-Экспрессу» обсудил ситуацию с увольнением Массимо Карреры с должности главного тренера в октябре 2018-го года.

– Претензия фанатов в том, что часть игроков намеренно сливала Карреру.

– Вот смысл мне его было сливать? Я при Каррере играл, подписал при нем контракт, он мне доверял.

Потом в один момент из-за какого-то лайка подумал, что я его сливаю. Так? Вон, в «Реале» случай с Иско еще жестче, но с ним разве что-то сделали? Тем более, мы выходили с Каррерой, пообщались один на один, но он не хотел меня слушать.

Вы еще вот о чем подумайте: как Каррере перевели это стихотворение? Я по-русски то не понимаю до конца, о чем там речь. С гуся вода, все такое. Как ему это объяснили? Мы можем только догадываться.