Клопп – о матче с «Брайтоном»: «Я думаю, это было самое зрелое наше выступление»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал результат матча 22-го тура АПЛ против «Брайтона» (1:0).

«Нужно много трудиться, если вы хотите добиться успеха, и мы готовы у этому. Готовы обороняться, контрпрессинговать и готовы принимать решения.

Я думаю, что это было самое зрелое наше выступление. Было несколько моментов, где мы могли сыграть немого по-другому и спокойнее. Мы начали лучше контролировать игру, когда забили гол», – сказал Клопп.