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    Клопп – о матче с «Брайтоном»: «Я думаю, это было самое зрелое наше выступление»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал результат матча 22-го тура АПЛ против «Брайтона» (1:0).

    «Нужно много трудиться, если вы хотите добиться успеха, и мы готовы у этому. Готовы обороняться, контрпрессинговать и готовы принимать решения.

    Я думаю, что это было самое зрелое наше выступление. Было несколько моментов, где мы могли сыграть немого по-другому и спокойнее. Мы начали лучше контролировать игру, когда забили гол», – сказал Клопп.

    • «Ливерпуль» с 57 очками занимает первую строчку в турнирной таблице.
    • У «Манчестер Сити» (второе место) 50 очков и игра в запасе.

    Источник: BBC

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