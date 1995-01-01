«ПСЖ» стал первым клубом в истории Лиги 1, который набрал 50 очков после 18 туров

«ПСЖ» обыграл «Амьен» в матче 18-го тура Лиги 1 (3:0). Парижане набрали 50 очков после этой встречи.

Это первый клуб в истории Лиги 1 (после введения трех очков за победу), который показал такой результат после 18 туров.