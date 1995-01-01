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    «ПСЖ» стал первым клубом в истории Лиги 1, который набрал 50 очков после 18 туров

    «ПСЖ» обыграл «Амьен» в матче 18-го тура Лиги 1 (3:0). Парижане набрали 50 очков после этой встречи.

    Это первый клуб в истории Лиги 1 (после введения трех очков за победу), который показал такой результат после 18 туров.

    Источник: Gracenote Live

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