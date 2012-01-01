Хендерсон: «Клопп не позволит нам думать о титуле. Мы должны думать о следующем матче»

Полузащитник «Ливерпуля» Джордан Хенденрсон прокомментировал результат матча 22-го тура АПЛ против «Брайтона».

«Мы ожидали такой игры. Дома у «Брайтона» сложно, они организованно играют в обороне. Нам было важно сохранить темп и сдерживать контратаки.

Тренер не позволит нам думать о титуле. Мы должны думать о следующем матче. Мы знаем, как он важен, у нас есть неделя на подготовку», – сказал Хендерсон.