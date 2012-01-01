Клопп: «Матч с «Брайтоном» не был футбольной оперой, но из него получилась очень хорошая песня»

Главное 3очка, остальное в нынешней ситуации второстепенно... Нужен наконец то титул..
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал результат матча 22-го тура АПЛ против «Брайтона» (1:0).
Это был очень сложный матч. Очень важная игра. Все знают, насколько сложно играть в Брайтоне.
Нужно создавать моменты против очень хорошей, организованной команды. С нашей стороны это было очень зрелое выступление. Мне нравится, что у нас появилось это новое качество в этом сезоне, я бы хотел, чтобы мы его сохраняли.
Мы вынесли уроки из первого тайма и во втором сыграли лучше. Мне понравилась игра. Это не была футбольная опера, но из игры получилась очень хорошая песня», – сказал Клопп.
- «Ливерпуль» с 57 очками занимает первую строчку в турнирной таблице.
- На втором месте идет «Манчестер Сити» с 50 очками, «Сити» еще не сыграл свой матч 22-го тура.