Клопп: «Матч с «Брайтоном» не был футбольной оперой, но из него получилась очень хорошая песня»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал результат матча 22-го тура АПЛ против «Брайтона» (1:0).

Это был очень сложный матч. Очень важная игра. Все знают, насколько сложно играть в Брайтоне.

Нужно создавать моменты против очень хорошей, организованной команды. С нашей стороны это было очень зрелое выступление. Мне нравится, что у нас появилось это новое качество в этом сезоне, я бы хотел, чтобы мы его сохраняли.

Мы вынесли уроки из первого тайма и во втором сыграли лучше. Мне понравилась игра. Это не была футбольная опера, но из игры получилась очень хорошая песня», – сказал Клопп.