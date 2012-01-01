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    Клопп: «Матч с «Брайтоном» не был футбольной оперой, но из него получилась очень хорошая песня»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал результат матча 22-го тура АПЛ против «Брайтона» (1:0).

    Это был очень сложный матч. Очень важная игра. Все знают, насколько сложно играть в Брайтоне.

    Нужно создавать моменты против очень хорошей, организованной команды. С нашей стороны это было очень зрелое выступление. Мне нравится, что у нас появилось это новое качество в этом сезоне, я бы хотел, чтобы мы его сохраняли.

    Мы вынесли уроки из первого тайма и во втором сыграли лучше. Мне понравилась игра. Это не была футбольная опера, но из игры получилась очень хорошая песня», – сказал Клопп.

    • «Ливерпуль» с 57 очками занимает первую строчку в турнирной таблице.
    • На втором месте идет «Манчестер Сити» с 50 очками, «Сити» еще не сыграл свой матч 22-го тура.

    Источник: BBC

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    Сегодня, 20:32
    Комментарии2
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      Рейтинг: +4143

      mihail200606 46 минут назад

      Главное 3очка, остальное в нынешней ситуации второстепенно... Нужен наконец то титул..

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      Рейтинг: +9850

      афоня72 1 час назад

      Походу Ливер все-же чемпион.

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