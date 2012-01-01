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    Сульшер: «Рэшфорд может стать топовым нападающим и играть на уровне Кейна»

    Уле-Гуннар Сульшер, исполняющий обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед», поделился мнением об игре форварда Маркуса Рэшфорда и сравнил его с нападающим «Тоттенхэма» Гарри Кейном.

    «Мы говорим о Гарри Кейне и его уровне. У Маркуса есть потенциал играть на таком же уровне. Он очень рад работе и может стать топовым, топовым нападающим. У него пугающая скорость. Он стал сильнее и может сохранять мяч для нас», – сказал Сульшер.

    • Матч 22-го тура АПЛ «Тоттенхэм» – «Манчестер Юнайтед» пройдет завтра, 13 января, и начнется в 19:30 по московскому времени.
    • Рэшфорд забил трижды в последних пяти матчах. В этих играх команду возглавлял Сульшер.
    • В предыдущих 22 играх при Жозе Моуринью он забил четыре мяча.

    Источник: BBC

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