Сульшер: «Рэшфорд может стать топовым нападающим и играть на уровне Кейна»

Уле-Гуннар Сульшер, исполняющий обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед», поделился мнением об игре форварда Маркуса Рэшфорда и сравнил его с нападающим «Тоттенхэма» Гарри Кейном.

«Мы говорим о Гарри Кейне и его уровне. У Маркуса есть потенциал играть на таком же уровне. Он очень рад работе и может стать топовым, топовым нападающим. У него пугающая скорость. Он стал сильнее и может сохранять мяч для нас», – сказал Сульшер.