На матч Мамаева в «Бутырке» могут пригласить футболистов РПЛ

Игорь Бушманов, адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, поделился мыслями о готовящемся матче в СИЗО «Бутырка» с участием футболиста.

«Павел внес ряд организационных предложений касательно условий матча в «Бутырке», посоветовал, что необходимо сделать, чтобы обезопасить участников.

Он сказал, что нужно расчистить площадку от льда. По времени матч тоже нужно сократить, чтобы длительное время не находиться на морозе.

Надеюсь, Кокорин тоже присоединится (нападающий «Зенита» также осужден – прим. «Бомбардира»), сыграет хотя бы несколько минут. Было бы замечательно, если, чтобы уравнять силы команд, в команде сотрудников или осужденных были бы другие профессиональные футболисты или ветераны футбола с воли, которые изъявят желание поиграть.

Думаю, кто-то из игроков, которые сейчас не на сборах, или ветеранов с удовольствием составит компанию Мамаеву в этой игре. Нужно уравнять силы, чтобы получился такой вот матч «строгого режима».

«Краснодар»? Это некоммерческий футбольный матч, просто дружеская встреча. Павел объяснил мне, что контракт не препятствует проведению игры. Это то же самое, что он в спортивном зале занимается – просто спортивное мероприятие», – сказал Бушманов.

Дата матча на плацу «Бутырки» станет известна на следующей неделе. Ранее сообщалось, что Кокорин не может участвовать в подобных встречах по условиям контракта с «Зенитом».