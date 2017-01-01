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    Селихов: «Буду с удовольствием играть за дубль «Спартака»

    Вратарь «Спартака» Александр Селихов рассказал о восстановлении после травмы.

    – Кононов говорил в интервью: играть будет тот, кто выиграет конкуренцию. То есть до матча с «Уралом» поиграть в товарищеских матчах смогут все?

    – На эту тему мы не говорили. Мы просто тренируемся, и там, как решит Георгич, так и будет. Приехали на сбор, настроили себя на хорошую работу вот и посмотрим, кого выберет тренер, кто будет играть.

    – Что будете делать, если окажетесь в глухом запасе? Игровой практики у вас нет с мая.

    – Если я буду адекватно оценивать ситуацию, буду согласен с тренером, что не готов играть, просто буду ждать своего шанса. Ну и есть дубль, я с удовольствием буду играть за него, если не буду проходить в основу. Если тренер так решит, готов начать с дубля, буду получать игровую практику там.

    – Вы реально готовы играть во второй команде?

    – Да, готов.

    • В мае 2018-го года Селихов повредил ахиллово сухожилие и пропустил ЧМ-2018
    • В ноябре вернулся в общую группу красно-белых
    • В текущем сезоне не выходил на поле в официальных матчах

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +7346

      vladimir-7 17 минут назад

      Может поискать другую команду, чем играть за дубль спартака?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1564

      САДЫЧОК 27 минут назад

      Селихов-самый глупый игрок Рпл !..Здоровья ему !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17675

      gol_kak_sokol 1 час назад

      Реалист, респект, возвращайся.

      2
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      Рейтинг: +9017

      sssrspartak 1 час назад

      УДАЧИ И ЗДОРОВЬЯ!ЖДЕМ В ОСНОВНОМ СОСТАВЕ!!

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