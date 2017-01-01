Селихов: «Буду с удовольствием играть за дубль «Спартака»

Вратарь «Спартака» Александр Селихов рассказал о восстановлении после травмы.

– Кононов говорил в интервью: играть будет тот, кто выиграет конкуренцию. То есть до матча с «Уралом» поиграть в товарищеских матчах смогут все?

– На эту тему мы не говорили. Мы просто тренируемся, и там, как решит Георгич, так и будет. Приехали на сбор, настроили себя на хорошую работу вот и посмотрим, кого выберет тренер, кто будет играть.

– Что будете делать, если окажетесь в глухом запасе? Игровой практики у вас нет с мая.

– Если я буду адекватно оценивать ситуацию, буду согласен с тренером, что не готов играть, просто буду ждать своего шанса. Ну и есть дубль, я с удовольствием буду играть за него, если не буду проходить в основу. Если тренер так решит, готов начать с дубля, буду получать игровую практику там.

– Вы реально готовы играть во второй команде?

– Да, готов.