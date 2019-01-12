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    «Тоттенхэм» хочет получить от продажи Кейна 350 миллионов. Игроком интересуется «Реал»

    Руководство «Тоттенхэма» готово продать нападающего Гарри Кейна, если за футболиста предложат не менее 350 миллионов евро.

    По информации As, 25-летнего англичанина летом хочет приобрести «Реал». Мадридский клуб консультировался с лондонцами по поводу трансферной стоимости форварда.

    • Контракт Кейна с «Тоттенхэмом» рассчитан до лета 2024 года.
    • В этом сезоне нападающий провел в АПЛ 20 матчей, забил 14 голов и отдал четыре результативные передачи.

    Источник: As

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    Сегодня, 11:29
    Комментарии2
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      Рейтинг: +133

      orlovcar 9 минут назад

      5 лет контракта впереди. это будет уже 30 Кейну. в принципе цену запрашивают нормальную если брать во внимание что продавать его Тоттенхэм не горит желанием.

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      Рейтинг: +44932

      Рубик Докоян 20 минут назад

      Маразм крепчает, цены растут, а мы в шоке...

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