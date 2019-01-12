«Тоттенхэм» хочет получить от продажи Кейна 350 миллионов. Игроком интересуется «Реал»

Руководство «Тоттенхэма» готово продать нападающего Гарри Кейна, если за футболиста предложат не менее 350 миллионов евро.

По информации As, 25-летнего англичанина летом хочет приобрести «Реал». Мадридский клуб консультировался с лондонцами по поводу трансферной стоимости форварда.