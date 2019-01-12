«Тоттенхэм» хочет получить от продажи Кейна 350 миллионов. Игроком интересуется «Реал»

5 лет контракта впереди. это будет уже 30 Кейну. в принципе цену запрашивают нормальную если брать во внимание что продавать его Тоттенхэм не горит желанием.
Руководство «Тоттенхэма» готово продать нападающего Гарри Кейна, если за футболиста предложат не менее 350 миллионов евро.
По информации As, 25-летнего англичанина летом хочет приобрести «Реал». Мадридский клуб консультировался с лондонцами по поводу трансферной стоимости форварда.
- Контракт Кейна с «Тоттенхэмом» рассчитан до лета 2024 года.
- В этом сезоне нападающий провел в АПЛ 20 матчей, забил 14 голов и отдал четыре результативные передачи.