Игрок «Рубина» Калинин четыре месяца в течение сезона получал 12 тысяч рублей. Он поучаствовал в трех голах

Источник обнародовал сведения о зарплатах футболистов в «Рубине». В частности, стало известно, сколько после подписания контракта с клубом зарабатывал защитник Игорь Калинин.

Футболист подписал контракт в сентябре, по которому он в течение четырех месяцев получал по 12 тысяч рублей. Сейчас зарплата Калинина изменилась: в год ему будут перечислять 3 миллиона рублей.