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    Игрок «Рубина» Калинин четыре месяца в течение сезона получал 12 тысяч рублей. Он поучаствовал в трех голах

    Источник обнародовал сведения о зарплатах футболистов в «Рубине». В частности, стало известно, сколько после подписания контракта с клубом зарабатывал защитник Игорь Калинин.

    Футболист подписал контракт в сентябре, по которому он в течение четырех месяцев получал по 12 тысяч рублей. Сейчас зарплата Калинина изменилась: в год ему будут перечислять 3 миллиона рублей.

    • В текущем сезоне РПЛ украинец провел три матча, забил один гол и сделал два результативных паса.
    • Футболисту 23 года.
    • Ранее Калинин принадлежал «Краснодару».

    Источник: «БИЗНЕС Online»

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    Сегодня, 10:10
    Комментарии2
    ...
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      Рейтинг: +125

      Димон Панкер 6 минут назад

      Наконец-то! «Зарплата футболиста» здорового человека.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +44932

      Рубик Докоян 1 час назад

      Фиг поймёшь как там химичат с зарплатами, как впрочем и во многих клубах.

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