Игрок «Рубина» Калинин четыре месяца в течение сезона получал 12 тысяч рублей. Он поучаствовал в трех голах

Наконец-то! «Зарплата футболиста» здорового человека.
Источник обнародовал сведения о зарплатах футболистов в «Рубине». В частности, стало известно, сколько после подписания контракта с клубом зарабатывал защитник Игорь Калинин.
Футболист подписал контракт в сентябре, по которому он в течение четырех месяцев получал по 12 тысяч рублей. Сейчас зарплата Калинина изменилась: в год ему будут перечислять 3 миллиона рублей.
- В текущем сезоне РПЛ украинец провел три матча, забил один гол и сделал два результативных паса.
- Футболисту 23 года.
- Ранее Калинин принадлежал «Краснодару».