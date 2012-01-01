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    «Тоттенхэм» – «Манчестер Юнайтед»: Сульшер установит рекорд клуба, если его команда победит

    Завтра, 13 января, состоится матч 22 тура АПЛ между «Тоттенхэмом» и «Манчестер Юнайтед». Обратим внимание на статистику главного тренера гостей Уле-Гуннара Сульшера.

    В случае победы норвежец побьет рекорд среди всех тренеров клуба по количеству побед после назначения. Сейчас на счету Сульшера пять викторий подряд.

    • «Юнайтед» идет в АПЛ шестым.
    • «Тоттенхэм» занимает третье место.
    • Последний раз «Манчестер Юнайтед» побеждал лондонцев в столице в 2012 году.

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 09:54
    Комментарии1
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      Рейтинг: +44932

      Рубик Докоян 1 час назад

      Посмотрим как завтра получится. Хоть мы все дружно поставили 2:1 на "шпор", победе "МЮ" только по радуюсь как и за рекорд Сульшера.

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