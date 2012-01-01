«Тоттенхэм» – «Манчестер Юнайтед»: Сульшер установит рекорд клуба, если его команда победит

Посмотрим как завтра получится. Хоть мы все дружно поставили 2:1 на "шпор", победе "МЮ" только по радуюсь как и за рекорд Сульшера.
Завтра, 13 января, состоится матч 22 тура АПЛ между «Тоттенхэмом» и «Манчестер Юнайтед». Обратим внимание на статистику главного тренера гостей Уле-Гуннара Сульшера.
В случае победы норвежец побьет рекорд среди всех тренеров клуба по количеству побед после назначения. Сейчас на счету Сульшера пять викторий подряд.
- «Юнайтед» идет в АПЛ шестым.
- «Тоттенхэм» занимает третье место.
- Последний раз «Манчестер Юнайтед» побеждал лондонцев в столице в 2012 году.