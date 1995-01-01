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    Орлов: «Зениту» хватит сил удержаться на первом месте РПЛ»

    Спортивный журналист Геннадий Орлов выразил мнение, станет ли «Зенит» чемпионом России в этом сезоне. Петербуржец считает, что станет.

    «Хватит ли «Зениту» сил удержать первое место? На мой взгляд, хватит. Команда должна бороться только за первое место. Сейчас такой период, когда нужно поднять кондиции всех игроков «Зенита», – сказал бывший футболист.

    • Отрыв «Зенита» в таблице – одно очко.
    • Ближайшие соперник сине-бело-голубых по РПЛ – «Урал».
    • Зенитовцам предстоит играть в плей-офф Лиги Европы.

    Источник: YouTube-канал Геннадия Орлова

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