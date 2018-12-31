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    Агент Вагнера Лава – о варианте с ЦСКА: «Это было бы красивое завершение карьеры»

    Эвандро Феррейра, агент нападающего «Бешикташа» Вагнера Лава, прокомментировал возможный разрыв контракта с клубом и возвращение в ЦСКА.

    – Вагнер тренируется с дублем «Бешикташа». Он в хорошей форме?

    – В этом плане все в порядке. Президент «Бешикташа» просто хочет, чтобы Вагнер поскорее ушел, и пытается сделать для этого все возможное.

    Но клуб не платит зарплату уже почти пять месяцев, у нас есть право требовать эти деньги. А с кем тренироваться, Вагнеру не так важно. Он в хорошей форме, играет.

    – Если ситуация с «Бешикташем» разрешится в ближайшее время, не думали сами обратиться в ЦСКА с предложением подписать Вагнера?

    – Сначала все-таки нужно договориться с турецким клубом. После уже возможен вариант, при котором пообщаемся с Гинером и выясним, есть ли у ЦСКА интерес к Вагнеру. Но пока у нападающего действующий контракт.

    – Вагнер, завершающий карьеру в ЦСКА. Красивая история?

    – Согласен! Президент ЦСКА очень тепло к нему относится. Так что это был бы красивый вариант завершения карьеры.

    • Лав – лучший бомбардир чемпионата Турции-2016/17 (23 гола)
    • В текущем сезоне забил семь мячей в 16-ти играх всех турниров
    • Выступал за ЦСКА с 2004-го года по 2012-й и в 2013-м

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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