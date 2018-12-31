Агент Вагнера Лава – о варианте с ЦСКА: «Это было бы красивое завершение карьеры»

Эвандро Феррейра, агент нападающего «Бешикташа» Вагнера Лава, прокомментировал возможный разрыв контракта с клубом и возвращение в ЦСКА.

– Вагнер тренируется с дублем «Бешикташа». Он в хорошей форме?

– В этом плане все в порядке. Президент «Бешикташа» просто хочет, чтобы Вагнер поскорее ушел, и пытается сделать для этого все возможное.

Но клуб не платит зарплату уже почти пять месяцев, у нас есть право требовать эти деньги. А с кем тренироваться, Вагнеру не так важно. Он в хорошей форме, играет.

– Если ситуация с «Бешикташем» разрешится в ближайшее время, не думали сами обратиться в ЦСКА с предложением подписать Вагнера?

– Сначала все-таки нужно договориться с турецким клубом. После уже возможен вариант, при котором пообщаемся с Гинером и выясним, есть ли у ЦСКА интерес к Вагнеру. Но пока у нападающего действующий контракт.

– Вагнер, завершающий карьеру в ЦСКА. Красивая история?

– Согласен! Президент ЦСКА очень тепло к нему относится. Так что это был бы красивый вариант завершения карьеры.