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    Адвокат: «Мамаев во время праздников не принимал посетителей. Он посещал зал и храм»

    Игорь Бушманов, адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, рассказал о том, как его клиент провел праздники в СИЗО «Бутырка».

    «Ждем ознакомления с материалами дела. По сообщению следствия, с ним знакомятся потерпевшие, затем дело будет передано нам, включая видеозаписи.

    У нас будет возможность ознакомиться, снять копии и заявить ходатайство о дополнении к следствию или об исключении каких-то эпизодов. Далее следствие составит заключение и передаст дело прокурору.

    Павел занимается по возможности спортом. Оказывается содействие в проведении матча при участии лиц, взятых под стражу. Даже в таких условиях Мамаев остается профессиональным спортсменом.

    Надеемся, такой социальный проект в виде матча окажет ему поддержку. Это знаковое событие не только для сотрудников СИЗО, но и для неравнодушных к Мамаеву фанатов.

    Такой матч будет проводиться впервые. Дата еще неизвестна, есть масса организационных вопросов, которые предстоит решить. Важно и определить состав. Неясно, будут ли это только заключенные – или сотрудники тоже.

    В период праздников никто посетить заключенных не мог. Они скорее были даже более ограничены в это время. По возможности посещали зал и храм. Все остальное – как у рядовых заключенных.

    Все необходимые передачки были совершены до Нового года. Это немного скрасило их однообразное времяпрепровождение», – сказал Бушманов.

    • В октябре Мамаев и нападающий «Зенита» Александр Кокорин были арестованы на два месяца и помещены в СИЗО «Бутырка».
    • 5 декабря суд продлил их пребывание под стражей до 8 февраля.
    • Кокорин и Мамаев принадлежат «Зениту» и «Краснодару» соответственно.

    Источник: Sport24

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