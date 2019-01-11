Адвокат: «Мамаев во время праздников не принимал посетителей. Он посещал зал и храм»

Игорь Бушманов, адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, рассказал о том, как его клиент провел праздники в СИЗО «Бутырка».
«Ждем ознакомления с материалами дела. По сообщению следствия, с ним знакомятся потерпевшие, затем дело будет передано нам, включая видеозаписи.
У нас будет возможность ознакомиться, снять копии и заявить ходатайство о дополнении к следствию или об исключении каких-то эпизодов. Далее следствие составит заключение и передаст дело прокурору.
Павел занимается по возможности спортом. Оказывается содействие в проведении матча при участии лиц, взятых под стражу. Даже в таких условиях Мамаев остается профессиональным спортсменом.
Надеемся, такой социальный проект в виде матча окажет ему поддержку. Это знаковое событие не только для сотрудников СИЗО, но и для неравнодушных к Мамаеву фанатов.
Такой матч будет проводиться впервые. Дата еще неизвестна, есть масса организационных вопросов, которые предстоит решить. Важно и определить состав. Неясно, будут ли это только заключенные – или сотрудники тоже.
В период праздников никто посетить заключенных не мог. Они скорее были даже более ограничены в это время. По возможности посещали зал и храм. Все остальное – как у рядовых заключенных.
Все необходимые передачки были совершены до Нового года. Это немного скрасило их однообразное времяпрепровождение», – сказал Бушманов.
- В октябре Мамаев и нападающий «Зенита» Александр Кокорин были арестованы на два месяца и помещены в СИЗО «Бутырка».
- 5 декабря суд продлил их пребывание под стражей до 8 февраля.
- Кокорин и Мамаев принадлежат «Зениту» и «Краснодару» соответственно.