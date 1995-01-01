Корниленко: «Крылья Советов» заслуживают место в зоне переходных матчей»

Нападающий «Крыльев Советов» Сергей Корниленко поговорил о турнирном положении команды. Волжане идут в зоне переходных матчей РПЛ.

«Конечно, хочется большего и лучшего. Это не то место, на которое мы рассчитывали в начале чемпионата. Но, видимо, мы заслуживаем того места. Впереди еще много матчей чемпионата.

Стоит отметить, что мы играли по схеме в три центральных защитника. По сравнению с уровнем ФНЛ и мы находились в обороне. Рассчитывали на контратаки. Редко играли первым номером. А когда перестроились, то атакующим футболистам стало немного полегче», – сказал белорус в эфире телеканала «Матч Премьер».