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    Корниленко: «Крылья Советов» заслуживают место в зоне переходных матчей»

    Нападающий «Крыльев Советов» Сергей Корниленко поговорил о турнирном положении команды. Волжане идут в зоне переходных матчей РПЛ.

    «Конечно, хочется большего и лучшего. Это не то место, на которое мы рассчитывали в начале чемпионата. Но, видимо, мы заслуживаем того места. Впереди еще много матчей чемпионата.

    Стоит отметить, что мы играли по схеме в три центральных защитника. По сравнению с уровнем ФНЛ и мы находились в обороне. Рассчитывали на контратаки. Редко играли первым номером. А когда перестроились, то атакующим футболистам стало немного полегче», – сказал белорус в эфире телеканала «Матч Премьер».

    • Корниленко в текущем сезоне РПЛ провел 13 матчей, забил три гола.
    • Игроку 35 лет.
    • Форвард выступает в Самаре с 2011 года.

    Источник: Sportbox

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